47ºÐ¡¦½µ5¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ÄÌ¤¤¤¬¡Ö¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡×¥³¥¹¥á5Áª¡£²Æ¤Ï1320±ß¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼ºÇ¶¯
½µ5²ó¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¥³¥¹¥áÃµ¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈþÍÆ¥Þ¥Ë¥¢¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡SNS¤ÇÈþÍÆ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤ó¡Ê47ºÐ¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤â¤¦¼êÊü¤»¤Ê¤¤ËüÇ½¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡×¤ò5¤Ä»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤âÆ©ÌÀ´¶¤È¥µ¥é¥µ¥éÈ©¤ò¥¡¼¥×
´À¤ò¤«¤¯»þµ¨¤ËÉ¬¿Ü¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û47ºÐ¡¦¥×¥Á¥×¥éÈþÍÆ¥ª¥¿¥¯¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó
¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼&Èé»é¥×¥ë¡¼¥Õ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤µ¤é¤µ¤é´¶¤Î¥¡¼¥×ÎÏ¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×
¡¦¥³¡¼¥»¡¼ ¥³¥¹¥á¥Ë¥¨¥ó¥¹ ¥á¥¤¥¯ ¥¡¼¥× ¥Ñ¥¦¥À¡¼ 5g¡¡¡ï1320¡ã²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡ä¡Ê¥³¡¼¥»¡¼ ¥³¥¹¥á¥Ë¥¨¥ó¥¹¡Ë
Âç¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤â¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯
¥Ì¡¼¥Ç¥£¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌÜ¸µ¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡£
¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Ê´¼Á¤Ç¡¢ÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×
¡¦¥±¥¤¥È ¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦ MV-1 ¥â¡¼¥ô¥Ý¥Ã¥×¡¡¡ï1540¡ã²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡ä¡Ê¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¡Ë
¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÆ©ÌÀÈ©¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª
¥¡¼¥×ÎÏ¤¬È´·²¤ÇÊø¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£
¡Ö¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¥Ä¥äÈ©¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤«¤é¡¢²Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¡ª¡×
¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥È ¥×¥í¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó 0 ¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥¯¥ë 12g SPF50¡Ü¡¦PA¡Ü¡Ü¡Ü¡¡¡ï2970¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë
È¯¿§¤â¿§»ý¤Á¤âÈ´·²¤Î¥ê¥Ã¥×
Íî¤Á¤Ë¤¯¤µ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥ê¥Ã¥×¡£
¡Ö¿§Ì£¤Î»ýÂ³ÎÏ¤¬¹â¤¯¤ÆÊÝ¼¾ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢È¯¿§¤â¤¤ì¤¤¡£¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¦¥é¥« ¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥à¥Æ¥£¥ó¥È 113 ¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¡¡¡ï1980¡ÊJT¡Ë
´é¤¬¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤°¥Ö¥ë¤Ù¸þ¤±¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
ÊÐ¸÷¥Ñ¡¼¥ë¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¸ú²Ì¤Ç¥Ä¥ä´¶¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡£
¡ÖÉ¡¶Ú¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¬¡¢ËË¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¥Ñ¡¼¥ó¤È¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¦¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯ ¤à¤Ë¤å¤Ã¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼ 04 ¥Ö¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥º¡¡¡ï638¡Ê°æÅÄ¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¥º¡Ë
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼èºà»þ¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¡¦²Á³Ê¤Ï°ìÉôÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹