水戸vs秋田 スタメン発表
[5.11 J2第15節](Ksスタ)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 15 長尾優斗
MF 23 津久井匠海
FW 7 渡邉新太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 5 知念哲矢
DF 27 沖田空
MF 10 前田椋介
MF 32 碇明日麻
MF 39 山本隼大
FW 25 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
DF 32 長谷川巧
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
MF 31 石田凌太郎
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 24 深港壮一郎
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
FW 8 畑潤基
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 15 長尾優斗
MF 23 津久井匠海
FW 7 渡邉新太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 5 知念哲矢
DF 27 沖田空
MF 10 前田椋介
MF 39 山本隼大
FW 25 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
DF 32 長谷川巧
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
MF 31 石田凌太郎
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 24 深港壮一郎
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
FW 8 畑潤基
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙