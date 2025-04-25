千葉vs秋田 スタメン発表
[4.25 J2第11節](フクアリ)
※19:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 7 田中和樹
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 28 河野貴志
MF 18 杉山直宏
MF 25 安井拓也
MF 38 吉田源太郎
MF 44 品田愛斗
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
FW 17 林誠道
監督
小林慶行
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 71 畑橋拓輝
MF 6 諸岡裕人
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 5 長井一真
DF 19 尾崎優成
DF 32 長谷川巧
MF 31 石田凌太郎
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
※19:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 7 田中和樹
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 28 河野貴志
MF 18 杉山直宏
MF 25 安井拓也
MF 44 品田愛斗
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
FW 17 林誠道
監督
小林慶行
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 71 畑橋拓輝
MF 6 諸岡裕人
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 5 長井一真
DF 19 尾崎優成
DF 32 長谷川巧
MF 31 石田凌太郎
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙