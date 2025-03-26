「あの先生はどこへ？」

【画像1～151】人事異動「全教職員の異動先」を掲載

岡山県の教職員の人事異動がきょう（26日）発表されました。

異動数は、

・小学校 退職216人、転任605人、新任325人。

・中学校 退職123人、転任300人、新任145人。

・義務教育学校 退職4人、転任57人、新任11人。

・中等教育学校 退職4人、転任7人、新任2人。

・高校 退職154人、転任186人、新任123人。

・特別支援学校 退職53人、転任96人、新任57人。

・事務局等職員 退職17人、転任337人、新任23人。

となっています。

岡山県の教職員人事異動情報の一覧は、当ページでは以下のカテゴリー別に掲載します。

●義務教育学校｜校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員【画像1～画像18】



●中等教育学校｜副校長、教頭、指導教諭、教諭等【画像19～画像25】



●特別支援学校｜校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭等【画像26～画像48】



◆画像一覧【画像1～画像48】

義務教育学校（校長・副校長・教頭）

義務教育学校の校長・副校長・教頭は、以下の通りです（敬称略）。

■義務教育学校 校長

＜義務教育学校 校長 退職＞

美咲町 旭学園 藤原敬三



＜義務教育学校 校長 転任＞

寄島学園（寄島小） 田中圭子

有漢学園（有漢東小） 菅野秀昭

旭学園（大原小） 金島久美子



■義務教育学校 副校長

＜義務教育学校 副校長 新任＞

寄島学園（寄島中） 久保山崇

有漢学園（有漢中） 赤木尚美

柵原学園（柵原学園） 杉井勝



■義務教育学校 教頭

＜義務教育学校 教頭 転任＞

昭和五つ星学園（阿曽小） 木口修

寄島学園（寄島小） 石原知子

有漢学園（有漢東小） 難波和美

柵原学園（加美小） 忠政彰浩

義務教育学校（主幹教諭・指導教諭）

義務教育学校の主幹教諭・指導教諭は、以下の通りです（敬称略）。

■義務教育学校 主幹教諭

＜義務教育学校 主幹教諭 転任＞

高梁市（高梁市） 有漢中 高見直樹



＜義務教育学校 主幹教諭 新任＞

寄島学園（鴨方東小） 難波祐香

寄島学園（総社市教委） 時光皓之



■義務教育学校 指導教諭

＜義務教育学校 指導教諭 退職＞

総社市 昭和五つ星学園 橋本誠治



＜義務教育学校 指導教諭 転任＞

寄島学園（鴨方東小） 原直秀

寄島学園（寄島小） 馬塲節子

寄島学園（寄島中） 古賀圭輔

有漢学園（有漢中） 小林悟

義務教育学校（教諭）

義務教育学校の教諭は、以下の通りです（敬称略）。

■義務教育学校 教諭

＜義務教育学校 教諭 退職＞

美咲町 旭学園 清友文彩



＜義務教育学校 教諭 転任＞

昭和五つ星学園（中川小） 藤島誠人

寄島学園（寄島小） 奥山浩樹

寄島学園（寄島小） 谷野善則

寄島学園（寄島小） 田淵琢人

寄島学園（寄島小） 原田芹菜

寄島学園（寄島小） 藤原里咲

寄島学園（寄島小） 森本早希

寄島学園（東中） 大島拓朗

寄島学園（総社東中） 竹本昌史

寄島学園（寄島中） 飯田隼一

寄島学園（寄島中） 加藤美穂

寄島学園（寄島中） 黒田健太

寄島学園（寄島中） 坂口真理子

寄島学園（寄島中） 土井順貴

寄島学園（寄島中） 中原崇裕

有漢学園（福地小） 名越真梨子

有漢学園（有漢東小） 小塚彩菜

有漢学園（有漢東小） 小林史佳

有漢学園（有漢東小） 佐野史織

有漢学園（有漢東小） 志田紀裕

有漢学園（有漢東小） 仲村海

有漢学園（有漢東小） 原田亜紀

有漢学園（有漢東小） 福田聖治

有漢学園（有漢東小） 藤井智美

有漢学園（有漢東小） 政森巴奈

有漢学園（有漢中） 塚本優利花

有漢学園（有漢中） 藤村浩一

有漢学園（有漢中） 藤山梨奈

有漢学園（有漢中） 三村一史

有漢学園（有漢中） 山本明寛

柵原学園（勝間田小） 豊福紗矢

柵原学園（西粟倉小） 小林巧人

柵原学園（勝北中） 中山大樹

柵原学園（西粟倉中） 浜瀬未夢

旭学園（奥津小） 大野木一雄

旭学園（津山東中） 國定智弓



＜義務教育学校 教諭 新採＞

昭和五つ星学園 大守奈保

柵原学園 西村和真

旭学園 早川明来

旭学園 藤井友美

義務教育学校（養護教諭・栄養教諭・事務職員）

義務教育学校の養護教諭・栄養教諭・事務職員は、以下の通りです（敬称略）。

■義務教育学校 養護教諭

＜義務教育学校 養護教諭 退職＞

柵原学園 重信優子



＜義務教育学校 養護教諭 転任＞

寄島学園（金光吉備小） 藤原未央

寄島学園（寄島小） 難波真子

有漢学園（有漢東小） 藤原千恵

旭学園（秦小） 濱田裕美子



＜義務教育学校 養護教諭 新採＞

柵原学園 槙野琴子



■義務教育学校 栄養教諭

＜義務教育学校 栄養教諭 転任＞

有漢学園（有漢中） 藤田さくら



■義務教育学校 事務職員

＜義務教育学校 事務職員 転任＞

寄島学園（寄島小） 守谷遥菜

寄島学園（寄島中） 北方智士

有漢学園（有漢東小） 長谷川伸子

旭学園（院庄小） 上原麻友莉



＜義務教育学校 事務職員 新採＞

旭学園 半田瑞桜

中等教育学校（副校長・教頭・指導教諭・教諭等）

中等教育学校の副校長・教頭は、以下の通りです（敬称略）。

■中等教育学校 副校長

＜中等教育学校 副校長 役職定年＞

岡山大安寺中等 杉原繁



＜中等教育学校 副校長 新任＞

岡山大安寺中等（真備陵南高） 大室真一



■中等教育学校 教頭

＜中等教育学校 教頭 新任＞

岡山大安寺中等（岡山大安寺中等） 青山ゆか

中等教育学校の指導教諭・教諭等は、以下の通りです（敬称略）。

■中等教育学校 指導教諭

＜中等教育学校 指導教諭 退職＞

岡山大安寺中等 白髭克浩



＜中等教育学校 指導教諭 転任＞

岡山大安寺中等（倉敷中央高） 森口麻里



■中等教育学校 教諭等

＜中等教育学校 教諭等 退職＞

岡山大安寺中等 井上巧

岡山大安寺中等 徳田稔

岡山大安寺中等 藤代佳予子



＜中等教育学校 教諭等 転任＞

岡山大安寺中等（倉敷南高） 大塚麻奈未

岡山大安寺中等（水島工業高） 猪原仁美

岡山大安寺中等（玉野備南高） 石原勢太郎

岡山大安寺中等（井原市立高） 瀧川弘将

岡山大安寺中等（倉敷天城中） ProebstleAndrewMichael

岡山大安寺中等（和気中） 向井宏幸

特別支援学校（校長・副校長・教頭）

特別支援学校の校長・副校長・教頭は、以下の通りです（敬称略）。

■特別支援学校 校長

＜特別支援学校 校長 退職＞

岡山支援 中村誉

岡山瀬戸高等支援 仲達啓一



＜特別支援学校 校長 転任＞

岡山支援（岡山南支援） 木村泰清



＜特別支援学校 校長 新任＞

岡山南支援（岡山県教委） 本井健太

岡山瀬戸高等支援（岡山聾） 金井敏美



■特別支援学校 副校長

＜特別支援学校 副校長 退職＞

誕生寺支援 小割正史



＜特別支援学校 副校長 役職定年＞

倉敷支援 山本章雄



＜特別支援学校 副校長 転任＞

東備支援（岡山東支援） 清岡憲二

誕生寺支援（岡山西支援） 宮内正志



＜特別支援学校 副校長 新任＞

岡山西支援（岡山西支援） 小田尚

岡山東支援（早島支援） 佐宮尚宏

倉敷支援（岡山盲） 幾留桂子



■特別支援学校 教頭

＜特別支援学校 教頭 退職＞

倉敷まきび支援 岸本元



＜特別支援学校 教頭 役職定年＞

岡山東支援 吉田宏

岡山南支援 國米孝志



＜特別支援学校 教頭 転任＞

岡山西支援（健康の森学園支援） 鹿島由理子

岡山東支援（西備支援） 秋田範子

健康の森学園支援（岡山東支援） 実村達也



＜特別支援学校 教頭 新任＞

岡山盲（岡山盲） 綾部盟子

岡山南支援（岡山聾） 宮尾明

早島支援（倉敷支援） 三宅康勝

倉敷まきび支援（岡山西支援） 大原広誉

倉敷支援（船穂中） 小川幸浩

特別支援学校（主幹教諭・指導教諭）

■特別支援学校 主幹教諭

＜特別支援学校 主幹教諭 退職＞

西備支援 小野浩

早島支援 西山徹

岡山瀬戸高等支援 山岡格史

倉敷まきび支援 水野仁美



＜特別支援学校 主幹教諭 転任＞

岡山聾（東備支援） 鳥越道行

岡山東支援（岡山東支援） 吉田宏

誕生寺支援（岡山南支援） 國米孝志

倉敷支援（倉敷支援） 山本章雄



＜特別支援学校 主幹教諭 新任＞

岡山聾（岡山聾） 谷口智一

岡山西支援（西備支援） 原田稚子

東備支援（東備支援） 小林洋貴



■特別支援学校 指導教諭

＜特別支援学校 指導教諭 退職＞

岡山西支援 青木文宏

岡山東支援 利守展子

誕生寺支援 柴田靖子

誕生寺支援 山本美岐



＜特別支援学校 指導教諭 転任＞

岡山西支援（東備支援） 三宅美穂

早島支援（倉敷まきび支援） 田原豊久



＜特別支援学校 指導教諭 新任＞

岡山東支援（県総合教育センター） 小野隆章

西備支援（西備支援） 中川由美子

東備支援（東備支援） 角原佳介

誕生寺支援（岡山東支援） 大橋美香

倉敷まきび支援（東備支援） 長田恵子

特別支援学校（教諭等）

■特別支援学校 教諭等

＜特別支援学校 教諭等 退職＞

岡山盲 宇野真優子

岡山盲 小石原紀子

岡山盲 杉田ゆかり

岡山盲 鶴田るり

岡山盲 松永真由美

岡山聾 末長直美

岡山聾 中村由香

岡山支援 河本美佐子

岡山支援 酒木啓介

岡山支援 横谷政治

岡山支援 吉田暁彦

岡山西支援 神崎義博

岡山西支援 中務由美

岡山東支援 杭田久美子

岡山東支援 齋藤周平

岡山東支援 戸田明日香

岡山南支援 浅野早苗

岡山南支援 難波麻起

岡山南支援 服部真以

岡山南支援 増田信子

西備支援 島本宏宜

健康の森学園支援 山本公司

東備支援 河本智子

東備支援 柴典昭

早島支援 西田翔

早島支援 後藤宏道

早島支援 村木香穂

誕生寺支援 岩本紗奈

誕生寺支援 坂本智美

誕生寺支援 佐藤順子

誕生寺支援 末長寛

誕生寺支援 高田隆行

誕生寺支援 立岩初美

誕生寺支援 則本典子

岡山瀬戸高等支援 赤澤靖規

岡山瀬戸高等支援 冨谷えり

倉敷まきび支援 末松浩司

倉敷まきび支援 鳥岡美由紀

倉敷まきび支援 丹生谷一代

倉敷まきび支援 俣野勇士郎

倉敷まきび支援 渡邊弥誼

＜特別支援学校 教諭等 転任＞

岡山盲（岡山東支援） 吉村温子

岡山盲（岡山南支援） 藤原敏子

岡山盲（健康の森学園支援） 滝澤忠雄

岡山盲（健康の森学園支援） 平田理沙

岡山聾（岡山盲） 宮脇誠

岡山聾（岡山東支援） 表祐司

岡山聾（岡山東支援） 南石範子

岡山聾（早島支援） 井川佳和

岡山聾（中庄小） 上田佐知

岡山聾（岡大附特） 山本佳乃

岡山支援（新見高） 中村敬哲

岡山支援（岡山盲） 池田有子

岡山支援（岡山東支援） 岡本真弓

岡山支援（倉敷支援） 吉岡里菜

岡山支援（高野小） 加藤訓子

岡山支援（成羽小） 宇野明日香

岡山支援（桑田中） 松田和弥

岡山西支援（岡山聾） 本郷洋

岡山西支援（岡山支援） 川田佳織

岡山西支援（岡山支援） 草地浩美

岡山西支援（岡山支援） 高木今日子

岡山西支援（岡山南支援） 原田慎司

岡山西支援（早島支援） 石井みゆき

岡山西支援（早島支援） 杉田静香

岡山西支援（岡山瀬戸高等支援） 石原容子

岡山西支援（岡山瀬戸高等支援） 岡崎弘晃

岡山西支援（倉敷まきび支援） 小野和美

岡山東支援（津山東高） 佐々木春奈

岡山東支援（岡山西支援） 森美恵子

岡山東支援（西備支援） 三宅怜奈

岡山東支援（早島支援） 岩田幸大

岡山東支援（誕生寺支援） 池平有希

岡山東支援（誕生寺支援） 加藤由紀子

岡山東支援（誕生寺支援） 藤原綾子

岡山東支援（倉敷まきび支援） 水嶋慎吾

岡山南支援（岡山支援） 横田唯

岡山南支援（岡山西支援） 香川知子

岡山南支援（岡山東支援） 岸本信忠

岡山南支援（健康の森学園支援） 竹中周平

岡山南支援（児島中） 伴野未来

岡山南支援（岡大附特） 伴真里奈

西備支援（早島支援） 木村彰男

西備支援（早島支援） 小松向日葵

西備支援（倉敷支援） 角幸子

西備支援（岡山瀬戸高等支援） 山田美香

西備支援（伊島小） 森川綾野

健康の森学園支援（早島支援） 柴床和子

健康の森学園支援（誕生寺支援） 赤田孝嘉

健康の森学園支援（西方小） 秋葉幸

東備支援（倉敷琴浦高等支援） 青木真志

東備支援（西小） 山本早耶香

東備支援（伊里小） 馬場直樹

早島支援（津山東高） 清水晃輝

早島支援（岡山聾） 山崎哲平

早島支援（岡山支援） 松井舞

早島支援（岡山西支援） 田中洋代

早島支援（岡山西支援） 平井奈美

早島支援（岡山西支援） 山下淳之亮

早島支援（西備支援） 唐井和栄

早島支援（倉敷支援） 田邉千佳

誕生寺支援（真庭高） 居森大作

誕生寺支援（岡山盲） 齋藤妙子

誕生寺支援（岡山西支援） 岡本瑛子

誕生寺支援（岡山東支援） 土井由珠美

誕生寺支援（東備支援） 横林太輝

誕生寺支援（清音小） 田口明日香

岡山瀬戸高等支援（岡山支援） 谷口美津子

岡山瀬戸高等支援（岡山南支援） 雪上章子

岡山瀬戸高等支援（誕生寺支援） 井手野克俊

倉敷まきび支援（新見高） 戸田奈保美

倉敷まきび支援（岡山西支援） 吉住真吾

倉敷まきび支援（倉敷支援） 長尾優子

倉敷まきび支援（倉敷支援） 三和凪咲

倉敷まきび支援（庄小） 井戸泰子

倉敷まきび支援（秦小） 矢延花奈子

倉敷まきび支援（高梁小） 町谷奈津子

倉敷まきび支援（川面小） 猪木文恵

倉敷支援（岡山西支援） 佐藤加那子

倉敷支援（岡山東支援） 藤原瑞歩

倉敷支援（西備支援） 風早舞子

倉敷支援（倉敷まきび支援） 木村紀子

倉敷支援（西阿知小） 松原晃子

倉敷支援（船穂小） 松浦優美子

倉敷支援（昭和五つ星学園） 田邊榛夏

＜特別支援学校 教諭等 新採＞

岡山盲 草原彩音

岡山盲 山田瑶子

岡山聾 清水ひまり

岡山支援 井上こころ

岡山支援 佐藤寛敏

岡山支援 田中佑佳

岡山支援 満井佑輔

岡山西支援 大西優佳

岡山西支援 上柿実咲

岡山西支援 矢吹昴

岡山東支援 植村寛子

岡山東支援 小坂尚己

岡山東支援 西崎喜美

岡山南支援 青木奈都美

岡山南支援 大寳尚子

岡山南支援 高橋珠海

西備支援 角南亮太

健康の森学園支援 松本敦也

東備支援 野村ひなた

東備支援 山之内里穂

早島支援 栢野彩乃

早島支援 黒住雄吾

早島支援 高田千尋

早島支援 渡邉日奈

誕生寺支援 檀上嵩准

誕生寺支援 丸山稚菜

誕生寺支援 山下双葉

誕生寺支援 山田はるな

岡山瀬戸高等支援 西崎莉里子

岡山瀬戸高等支援 光岡歩美

倉敷琴浦高等支援 土屋壮太郎

倉敷まきび支援 大河原貴浩

倉敷まきび支援 小林佳奈

倉敷まきび支援 小松瑠

倉敷まきび支援 泊琴未

倉敷まきび支援 椋目百葉

倉敷支援 川口栄恵

倉敷支援 中原知美

倉敷支援 花山大和