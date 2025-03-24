ANAHD¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÇAirJapan¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥Ð¥¦¥Á¥ã¡¼¤òÄó¶¡
ANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¡ÖAirJapan¥Ö¥é¥ó¥É¹ñºÝÀþÍ¥ÂÔÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£
Ãæµ÷Î¥¹ñºÝÀþ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ëAirJapan¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¢¹Ò1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢3·î31Æü¸½ºß¤Ç1Ã±¸µ°Ê¾åÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤Ë¥Õ¥é¥¤¥È¥Ð¥¦¥Á¥ã¡¼¤ò5,000±ßÊ¬Äó¶¡¤¹¤ë¡£
AirJapan¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅìµþ/À®ÅÄ¡Á¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀþ¤ÎÆüËÜÈ¯ÊÒÆ»¡¦±ýÉüÎ¹Äø¤ÇÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡Ö³ô¼çÍÍÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¡×¤«¤é5·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢11·î30Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÍøÍÑ¤Ë¤Ï³ô¼ç¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
ANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¹ñºÝÀþ¤Î³ä°ú¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢2002Ç¯¤ËANAÁÏÎ©50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£