·Ú¥È¥é³¦¤Î¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤â¥¬¥Á¤ÇÄÉµá¡ª¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£Âçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ç¤Ï¡Ö¶¦Î©¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤¬·Ú¥È¥é¤Î²ÙÂæ¤ËÁõÈ÷¤¹¤ë¼ýÇ¼¤òÅ¸¼¨
¢£¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¿Í¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À
¢£¸½ºß¤â¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÀß·×¤ä³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë
·Ú¥È¥é¤Î¿·¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÄó°Æ
¡¡º£Ç¯2025Ç¯¤Î2·î7Æü¡Á9Æü¤ËÂçºå¹ÁÏÑÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2025¡×¡£
µÏ¿Åª¤ÊÂç´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç3Æü´Ö¤Î¹ç·×¤Ç19Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¹¥¤¤¬Íè¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤òÈ¼¤¦Æø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½ÐÅ¸¼ÖÎ¾¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢É®¼Ô¤¬¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤¿¼ÖíÒ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¼ÒÌ¾¤Ï¡Ö¶¦Î©¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡£·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£
¢£·Ú¥È¥é¤ò¥¯¡¼¥Ú¤Ë?!¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©
¡Ö¤³¤ì¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥¯¡¼¥Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¦Î©¹©¶ÈÂåÉ½¤ÎÀ¥Àî¤µ¤ó¡£
¡Ö¤¨¡©¡¡·Ú¥È¥é¤Ê¤Î¤Ë¥¯¡¼¥Ú¡©¡¡¡×¤ÈÅöÁ³¤Îµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤ï¤ì¤Æ²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È¡¢2¥É¥¢¤Ç¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ýÇ¼À¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ÅÀ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÄØÃ«¤µ¤ó¡£
¡¡ÄØÃ«¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¤ÇÄ¹Ç¯¶Ð¤á¾å¤²¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ÔÈÎ¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿·Ð¸³¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³°´Ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢¶õÎÏÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤«¤ÄÆâÉô¤Îµï½»À¤ä¼ýÇ¼ÎÏ¤ò½¼Ê¬°Ê¾å¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¦Î©¹©¶È¤Ï¡¢¹Åç¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯²ÍÁõ¡Ê²ÙÂæ¡Ë¤ÎÀ½Â¤²Ã¹©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÎÈ¯Ãí¤ä¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î²ÍÁõ¤ÎÀ½ºî¤Ê¤É¤òÀÁ¤±Éé¤¦¤Î¤¬¼ç¤Ê¶ÈÌ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ½ºîµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯ÍÑ¤ÎLED¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤ò´ë²èÈÎÇä¤·¤¿¤ê¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯ÍÑ¤Îµ¡Ç½¥¢¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÀ½ºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ï¡¢¤½¤Î²ÍÁõÀ½ºî¤Îµ»½Ñ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¿·¤¿¤ÊÍÑÅÓ¤ò³«Âó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕµÁ¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¤Î¤³¤È¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥Ó¥óÉô¤òÆ¬Éô¤Ë¡¢²ÙÂæ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹Éô¤Î¥Ï¥Ã¥Á¤ä¼ýÇ¼¤Î¥È¥ì¡¼¤ÎÅ¸³«¤·¤¿»Ñ¤ò±©º¬¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¿¤Î¤è¤¦¤Ë¿È·Ú¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª
¢£Ë¬ÌäÀ°È÷¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ
¡¡¤³¤Î¡Ö¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÏÍÑÅÓ¤ò¸ÂÄê¤»¤º¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÍÑÅÓ¤ò¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÑÅÓ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥¥ã¥ó¥×¤ÈË¬ÌäÀ°È÷¤Î¤¿¤á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¼ÖíÒ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×ÍÑ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢²ÙÂæ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òµï½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¥Á¤ò³«¤¯¤È¤½¤³¤Ë¥Æ¥ó¥È¤¬ÁõÃå¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÈÂç¡£¿²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤äÃåÂØ¤¨¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²ÙÂæ¤Î¥¢¥ª¥ê¤ò³«¤¯¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¤Î°ú¤½Ð¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥é¥¤¥É¼°¤Î¥È¥ì¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ç¤Ï»²¹Í½ÐÉÊ¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥í¤ä¥·¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÄ´Íý¤ÈÀö¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²£¤Î¥È¥ì¡¼¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ð¥Æ¡¼¥Ö¥ëÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¿©»ö¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸åÉô¤Î¥È¥ì¡¼¤Ï²ÙÂæ¤ÎÄ¹¤µÊ¬°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥È¤Î¹ü¤äÄà¤ê¤Î¥í¥Ã¥É¤Ê¤ÉÄ¹¤¤Êª¤â¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë¬ÌäÀ°È÷ÍÑ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï²ÙÂæ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¤ä¥¨¥¢¥¿¥ó¥¯¡¢È¯ÅÅµ¡¤ä¥¸¥ã¥Ã¥¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤¬ÀÑ¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ëº¸±¦¸åÉô¤Î¥¹¥é¥¤¥É¼°¥È¥ì¡¼¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥¹¥Ñ¥Ê¤Ê¤É¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ä¡¼¥ë¤ò¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë°ÜÆ°¼°¤Î¹©¶ñ¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¥Ã¥¤Î¡ÖBONE¡×¤âÅ¸¼¨
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖSEMA¥·¥ç¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¥ç¡¼¤ÇÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¿¦¿Í¤Î¤¿¤á¤ËµÓÎ©¤äÄ¹¥â¥Î¤òÀÑ¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤òÊ£¿ô¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¥«¥¿¥Á¤Ç¡¢º£²ó¡ÖBONE¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¥Ã¥¥¿¥¤¥×¤Î»²¹ÍÅ¸¼¨¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¼ýÇ¼¥È¥ì¡¼Éô¤Î¾å¤ËÀõ¤á¤Î¥¢¥ª¥ê¤òÈ÷¤¨¤¿²ÙÂæ¤òÁõÃå¡£¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥«¡¼¥´¥Ð¡¼¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¸¼¨¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤µÓÎ©¤ä¥Ñ¥¤¥×¤Ê¤É¤òÀÑ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖBONE¡×¤Ï¤Þ¤À»²¹Í½ÐÉÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¼õÃí¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥Ã¥È²½¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡×ÀìÍÑ¤Î¥¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤â²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£