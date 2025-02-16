¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¼Â¶·YouTuber¡×¥È¥é¥Ö¥ëÂ³½Ð¡¡¼«Ê¬¤ÎÆ°²è¤òÀëÅÁ¡¢¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¤â¤¦¤±ÏÃ¤ËÍ¶¤¤¹þ¤à
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î±¿±Ä¼Ô¤ä¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ³°¤Ë¤¢¤ë¡£¥Þ¥ë¥¿¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢±ÑÎÎ¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÎÎ¥¥å¥é¥½¡¼¤Ë¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ËÆüËÜ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢½ÐÆþ¶â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï°ãË¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤äµÈËÜ·Ý¿Í¤Ê¤É¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î½ñÎàÁ÷¸¡¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢YouTube¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¼Â¶·¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£É®¼Ô¼«¿È¤Î·Ð¸³¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¼Â¶·¼Ô¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤äÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
SNS¤Ë¡ÖËÍ¤ÎÆ°²è¤â»ëÄ°¤·¤Æ¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë
É®¼Ô¤â¥²¡¼¥à¼Â¶·¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÌÌÇò¤¤Æ°²è¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤â¤·¤è¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤ÎÆ°²è¤â»ëÄ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¸À¤È¶¦¤Ë¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎURL¤â¤¢¤ê¡¢¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¼Â¶·Æ°²è¤òÆ²¡¹ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤éÈà¤ÏÂ¾¿Í¤ÎÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SNS¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Ã±¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½ñ¤Êý¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼Â¶·¼Ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÀëÅÁ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ°²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤àºÝ¤Ï¡¢ºÇÄã¸Â¤½¤ÎÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤«¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤Îµá¤á¤ëÊý¸þÀ¤ÎÏÃÂê¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿¶¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÊÌ¤ÎÆ°²è¤ÎÀëÅÁ¤òURLÉÕ¤¤Ç½ñ¤¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¼Â¶·YouTuber¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ËÂáÊá¼Ô¤â
¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¹¹ð¤ËÍ¶Æ³¤·¡¢²ñ°÷¤Ë¤¹¤ì¤ÐÆÃÊÌ¼êÅö¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¤½¤ì¤é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ö¥í¥°¤¬¼¡¡¹¤È¸¡º÷·ë²Ì¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢X¡¢YouTube¡¢LINE¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡Ö¥¢¥Õ¥£³è¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¦¤¿¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤â¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤ÉÔÏ«½êÆÀ¡×¤È¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¥¢¥Õ¥£³è¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÂáÊá¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥Õ¥£³è¤Î´í¸±À¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ë¡£¼¢²ì¸©¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁêÃÌ»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¡Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡ÖËÍ¤¬¿®ÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ë¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÎÉ¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£°ì½ï¤ËÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£´«Í¶¼Ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö³¤³°¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥ÈÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤ÇÌÙ¤«¤ë¡£³¤³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤Î¹¹ð¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿µÒ¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤«¤±¤¿¤ª¶â¤Î¿ô¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë²¼Éô²ñ°÷¤òÁý¤ä¤·¤¿¤é¥Þ¡¼¥¸¥ó¤âÆþ¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¡¢Íâ·î°ì³çÊ§¤¤¤Ç¥«¡¼¥É·èºÑ¤·¤¿¡£·ÀÌó½ñ¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç²òÌó¤·¤¿¤¤¡£¡Ê20ºÐÂå¡¦½÷À¡Ë
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÏÆÃÄê¾¦¼è°úË¡¤ÎÏ¢º¿ÈÎÇä¼è°ú¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¢º¿ÈÎÇä¼è°ú¤Ï¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤Þ¤¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö²ñ°÷¤ò´«Í¶¤¹¤ë¤ÈÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ²ñ°÷¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÈ¿¥¤ËÆþ¤ë¤ª¶â¤¬¾å°Ì¤Î²ñ°÷¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿½ñÌÌ¡ÊË¡Äê½ñÌÌ¤È¤¤¤¦¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Æü¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎºÆÈÎÇä¤Î¾ì¹ç¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Æü¤Î¤É¤Á¤é¤«ÃÙ¤¤Æü¤«¤é20Æü´Ö¤Ï¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¸«²á¤´¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤â¤·¤¯¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¹½Â¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢°ìÀâ¤Ë¤Ï300Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É´µ¼Ô¤ÎµÞÁý¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÍ·¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê°Â°×¤Ë¼ê¤ò½Ð¤»¤ëÂåÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Êß·ÅÄ¿¿°ì¡Ë