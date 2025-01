Aile The Shotaが、新曲「アノナミダ(Prod. ☆Taku Takahashi)」のリリックビデオを、1月29日21時に公開することを発表した。2024年11月20日にリリースした1stアルバム『REAL POP』に収録されている楽曲「踊りませんか?」、「さよならシティライト」を通して共感性の高い歌詞、シティポップテイストのおしゃれなサウンド・メロディが多くの反響を集めシンガーソングライターとして頭角を表したAile The Shota。

世界的に活躍するDJ/プロデューサーである⭐︎Taku Takahashiと共に制作した新曲「アノナミダ」は、ドラムンベースを主体としたビートに、Aile The Shotaが描くハイセンスなメロディと愁いな歌詞が相まった珠玉の1曲となっており、リリックビデオはアートワークに描かれた”哀愁”といった感情が抽象的に表現されたグラフィックを生かしたリスナーの心に訴えかける作品となっているとのこと。<リリース情報>Aile The ShotaDigital Single 「アノナミダ(Prod. ☆Taku Takahashi)」2025年1月29日リリースhttps://orcd.co/ats_anonamida<ライブ情報>Aile The Shota Oneman Live 2025 at 東京ガーデンシアター2025年3月16日(日)東京・ガーデンシアター開場 16:00 / 開演 17:00出演:Aile The Shota-Band-Bass: 森光奏太 (dawgss) / Keyboard : Hiromu / Drum : So Kanno(BREIMEN)DJ : HIRORON-Guest Band Member-Guitar : Shin Sakiura / Sax : KenT (Soulflex) / Trampet : Reiya Terakubo-Special Guest-SKY-HI / SOTA (BE:FIRST) / MANATO (BE:FIRST) / Maddy Soma / Kenya Fujita-Dance Crew-ODORIチケット料金・VIP指定席:33000(税込)※sold out・SS指定席:\11000(税込)※sold out・S指定席:\8800(税込)※座席指定※小学生以上有料、未就学児入場不可最終先行受付中 (1/26(日) 23:59まで)https://eplus.jp/ailetheshota-0316/HP:https://ailetheshota.tokyo/