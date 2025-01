2014年にPlayStation Vitaにて発売された“奪還”マルチプレイアクションゲーム『フリーダムウォーズ』のリマスター作品『FREEDOM WARS Remastered』のPlayStation5・PlayStation4・Nintendo Switch版が、1月9日より発売となった(Steam版は1月10日に発売予定)。それに際し、オリジナル版からの変更点を紹介する最新トレーラーが公開されている。

FREEDOM WARS Remastered - 変更点紹介トレーラー:

https://youtu.be/qJj8cw8KAac



動画ではグラフィック強化やバトルデザインの改良、生産・強化システムの刷新、そしてオンラインプレイにおける機能追加などを紹介。さらに公式サイトのremasterページも拡充され、トレーラーでは伝えきれない細かな修正変更点を紹介している。

本作は、負傷が原因でこれまでの記憶を失い、罰として懲役100万年から再スタートすることになってしまった主人公が、過酷な世界で本当の生と自由を獲得するため、仲間と共に苛烈なボランティアへ身を投じていく物語。

立体的な高速戦闘を可能にする“荊(いばら)”を使い、地形や敵を利用しながら戦場を縦横無尽に駆け抜けるアクションが楽しめ、オンラインでの協力マルチプレイにも対応している。

FREEDOM WARS Remastered | バンダイナムコエンターテインメント公式サイト:

https://fw-re.bn-ent.net

