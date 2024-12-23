「パルワールド」v0.4.11アップデートが配信。新エリアや新たなパルなどが実装
【「パルワールド」v0.4.11】
12月23日 配信開始
(C) Pocketpair, Inc.
12月23日 配信開始
ポケットペアは、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「Palworld / パルワールド」の天落アップデート（v0.4.11）を12月23日に配信を開始した。
天落アップデートでは新たな大陸「天落」が登場し、100種類以上の新しいパルや新資源｢クロマイト｣、「ヘクソクォーツ」が実装される。また、新機能としてパル遠征所で余剰パルを派遣することで、物資を獲得することができる「遠征」、パル作業研究所で研究を進めることで、拠点の生産を効率化する永続パッシブスキルを獲得することができる「研究」などが登場。さらに、特殊徘徊ボス｢プレデターパル｣の追加される。
その他、2025年に実施予定のアドベンチャーゲーム「Terraria / テラリア」コラボに先駆けて、コラボ武器「ミャオメア」先行実装される。【Palworld | 天落 ゲームプレイトレーラー | Palnews | Pocketpair】 【Palworld x Terraria | ”ミャオメア” 紹介 - Full Collab 2025 | Pocketpair】
⚡天落アップデート配信開始⚡- パルワールド/Palworld 公式 (@Palworld_JP) December 23, 2024
新エリア、新種のパル、新建築、ハードコアモード、遠征、研究など新要素を大量追加の大型アップデート！
パルワールド v0.4.11 のアップデートが配信されました。
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▼新機能実装
・Terrariaコラボ第1弾｢ミャオメア｣登場！… pic.twitter.com/Zj1uwQDpyn
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