【「パルワールド」v0.4.11】12月23日 配信開始

ポケットペアは、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「Palworld / パルワールド」の天落アップデート(v0.4.11)を12月23日に配信を開始した。

天落アップデートでは新たな大陸「天落」が登場し、100種類以上の新しいパルや新資源「クロマイト」、「ヘクソクォーツ」が実装される。また、新機能としてパル遠征所で余剰パルを派遣することで、物資を獲得することができる「遠征」、パル作業研究所で研究を進めることで、拠点の生産を効率化する永続パッシブスキルを獲得することができる「研究」などが登場。さらに、特殊徘徊ボス「プレデターパル」の追加される。

その他、2025年に実施予定のアドベンチャーゲーム「Terraria / テラリア」コラボに先駆けて、コラボ武器「ミャオメア」先行実装される。

【Palworld | 天落 ゲームプレイトレーラー | Palnews | Pocketpair】【Palworld x Terraria | ”ミャオメア” 紹介 - Full Collab 2025 | Pocketpair】

(C) Pocketpair, Inc.

(C) Re-Logic