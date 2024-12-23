µÈËÜ¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¡Öº£Ç¯¤Ç£Í¡Ý£±½ª¤ï¤ê¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥¥â¤¤¤«¤â¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¡×¤È¸ì¤ë¥ï¥±
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅèº´ÏÂÌé¡Ê38¡Ë¤È²°ÉßÍµÀ¯¡Ê38¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥é¥¸¥ª¡×Æâ¤ÇÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î2Ï¢ÇÆ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Åèº´¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¹¤´¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢²°Éß¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµª¥¥â¤¤¤«¤â¤Í¡£¤ä¤ê¤¹¤®¡£2Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤ÆÅèº´¤Ï¡Ö¤À¤«¤éËÜÅö¡¢M¡Ý1¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
Åèº´¤Ï¹âÈæÎÉ¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿¡ÖÌ¡ºÍ²á¾ê¹Í»¡¡×¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¿ë¹Ô¤È¤¤¤¦¤«¡£¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡º£Ç¯¤Ç¡×¤È¤µ¤é¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
º¬µò¤È¤·¤Æ¡Ö2Ï¢ÇÆ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡£¡Ê¹âÈæÎÉ¡Ë¤¯¤ë¤Þ¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢M¡Ý1¤¬¹¥¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¤Ç¡¢¤³¤Î2Ï¢ÇÆ¤À¤«¤é¡£¤½¤ÎÍ¸À¼Â¹Ô¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¸À¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËM¡Ý1½ª¤ï¤ê¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È»°¤¿¤Ó¡¢Åê¤²¤«¤±¤¿¡£
¥Ë¥å¥è¡¼¥¯¤Ï19Ç¯¤«¤é2Âç²ñÏ¢Â³¡ÖM¡Ý1¡×·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¡¢19Ç¯¤Ï·è¾¡10°Ì¡¢20Ç¯¤Ï·è¾¡5°Ì¡£22Ç¯°Ê¹ß¤Ï¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ø¤ÎÉÔ»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¡ÖM¡Ý1¡×¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤ÎÎ¾Âç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£