¸µÆüËÜÂåÉ½MFÀ¶Éð¹°»Ì¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤òÂàÃÄ¡¡¡ÖºÇ¹â¤Ê10Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í£°ì¤Î²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡×
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï19Æü¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½MFÀ¶Éð¹°»Ì¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤ò·Ð¤Æ2008Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢2010Ç¯¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ø°ÜÀÒ¡£Åö»þ¤Î¥»¥ì¥Ã¥½¤Ë¤Ï¹áÀî¿¿»Ê¤ä´¥µ®»Î¡¢»³¸ý·Ö¤Ê¤É¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿¥ì¥ô¥£¡¼¡¦¥¯¥ë¥Ô¤Î²¼¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï³¤³°¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢2012Ç¯¤Ë¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¡¢2014Ç¯¤Ë¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¢2016Ç¯¤Ë¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¡¢2017Ç¯2·î¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½¤ËÉüµ¢¡£¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Î2´§³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï2019Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï7·î¤Ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¥ê¡¼¥°10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ç2012¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎJ1¾º³Ê°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤ÎJ2¹ß³Ê¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2010Ç¯¤ËÌµÌ¾¤ÎËÍ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Æ¤«¤é¥È¡¼¥¿¥ë10Ç¯¡¢Á´¤Æ¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç²á¤´¤·¤¿10Ç¯¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÇ»¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÁÇÄ¾¤Ë£±¤Ä»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¥è¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¥è¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢10Ç¯¤â¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Âç¹¥¤¤ÊÃç´ÖÃ£¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤ÆºÇ¹â¤Ê10Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í£°ì¤Î²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢2024Ç¯¿¿»Ê·¯¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤¬¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¤ÎÍ£°ì¤Î¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Á´¤Æ¤òÁí³ç¤·¤¿¤éºÇ¹â¤Ê10Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï1¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢12·î23Æü¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª»þ´Ö¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×
¤Ê¤ªÀ¶Éð¤ÏÍèµ¨¡¢¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ëJ2ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£