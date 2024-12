2024年11月から12月にかけてシンガポールで開催された 世界チェス選手権 で、わずか18歳のインド人チェスプレイヤーであるグケシュ・ドマラジュ氏が勝利を収めました。これによりグケシュ氏は、1985年に当時22歳で世界チャンピオンになったガルリ・カスパロフ氏の記録を抜き、史上最年少のチェス世界チャンピオンとなりました。WCC 2024 Round 14: Gukesh Becomes the Youngest World Champion in History • lichess.org

Historic and exemplary!



Congratulations to Gukesh D on his remarkable accomplishment. This is the result of his unparalleled talent, hard work and unwavering determination.



His triumph has not only etched his name in the annals of chess history but has also inspired millions… https://t.co/fOqqPZLQlr pic.twitter.com/Xa1kPaiHdg— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2024

https://lichess.org/@/Lichess/blog/wcc-2024-round-14-gukesh-becomes-the-youngest-world-champion-in-history/cDggdNZwGukesh Dommaraju: 18-year-old Indian becomes the youngest chess world champion ever | CNNhttps://edition.cnn.com/2024/12/12/sport/gukesh-dommaraju-youngest-chess-world-champion-spt/index.htmlGukesh Dommaraju becomes youngest world chess champion after horrific Ding Liren blunder | World Chess Championship 2024 | The Guardianhttps://www.theguardian.com/sport/2024/dec/12/gukesh-dommaraju-india-wins-world-chess-championship-youngest-champion-ding-lirenシンガポールで開催された2024年の世界チェス選手権では、第17代世界チャンピオンである中国人の丁立仁(ディン・リレン)氏と、挑戦者であるグケシュ氏が対戦しました。世界チェス選手権は最大14試合を戦ってより勝利数が多い方の優勝となる仕組みで、それでも決着がつかなかった場合はタイブレークに突入します。ディン氏は2023年の世界チェス選手権でロシア人のヤン・ニポムニシ氏を破り、中国人初の世界チャンピオンとなった人物です。しかし、うつ病を患うなどメンタルヘルスの不調によって9カ月の休養を取るなど、その後は長らく低調なパフォーマンスが続き、今回の世界チェス選手権の前は持ち時間が長いクラシカルゲームで28試合未勝利という結果に終わっており、世界ランキングも23位にまで低下。下馬評では圧倒的にグケシュ氏が有利かと思われました。ところが第1試合でいきなりディン氏が勝利し、長らく続いたクラシカルゲーム未勝利記録を世界チェス選手権の場で打ち破ると、その後は両者一歩も譲らない展開に突入。スコアは同点のまま、両者の戦いは12月12日(木)の最終戦にもつれ込みました。最終戦は拮抗(きっこう)した展開となり、この試合が引き分けて翌日のタイブレークに持ち込まれる可能性が高いとみられていました。ところが終盤に入り、ディン氏が致命的なミスを犯したことで形勢が一気にグケシュ氏へと傾き、そのままディン氏がリザイン(投了)しました。写真左がディン氏、写真右がグケシュ氏グケシュ氏は当初、ディン氏の手をミスだとは認識していなかったそうで、相手が失敗したことに気付くまで数秒ほどかかったとのこと。グケシュ氏は当時の心境について、「このミスに気付いた時が、おそらく私の人生で最高の瞬間でした」と語っています。一方のディン氏は、「私がミスを犯したことに気付いて、完全にショックを受けました。グケシュ氏の表情はとてもうれしそうで、興奮しているように見えました。それを認識するまでに少し時間がかかりました」とコメントしています。試合の直後、握手する2人勝利したグケシュ氏は、感極まって涙を流しました。この勝利により18歳のグケシュ氏は、1985年に当時22歳で世界チャンピオンに輝いたカスパロフ氏の記録を抜き、史上最年少の世界チャンピオンとなりました。ディン氏は試合後のコメントで、「私にとって今年最高のトーナメントだったと思います。もっといい成績を残せたかもしれませんが、昨日(第13試合)の幸運な生き残りを考えると、最終的に負けるのは妥当な結果でした。悔いはありません。これからもプレイし続けます」と述べています。一方のグケシュ氏は試合後に、「ディン氏は過去2年間、いいコンディションではありませんでしたが、彼はここに来ました。試合中も明らかに苦労していましたし、おそらく体力的にもベストではなかったでしょう。しかし、彼はすべての試合で、真のチャンピオンのように戦いました」「まず対戦相手に感謝したいと思います」とコメントし、ディン氏の戦いをたたえました。その上で、「私の旅は6歳半か7歳でチェスを始めた時から続いています。この瞬間を10年以上夢見てきました。すべてのチェスプレイヤーがこの瞬間を経験したいと思っていますが、そのチャンスを得られる人はごくわずかです。私がその1人になれるとは……夢のようだとしか言いようがありません」とグケシュ氏は喜びを表しました。グケシュ氏の快挙にはインドのナレンドラ・モディ首相も反応し、Xへの投稿で「歴史的かつ模範的です!グケシュ氏の素晴らしい業績にお祝いを申し上げます。これは彼の比類ない才能、努力、揺るぎない決意の結果です」と述べました。