グレープストーンのスイーツブランド「東京ばな奈」とロッテが展開する「コアラのマーチ」がコラボレーション!

東京ばな奈が「コアラのマーチ」に変身した『コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』が発売されます☆

東京ばな奈ワールド『コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』

価格:6袋入 972円(税込)/12袋入 1,836円(税込)

販売期間:2024年12月12日(木)〜2025年2月11日(火・祝)

販売店舗:東京駅一番街 地下一階 東京おかしランド イベントスペース コアラのマーチ東京ばな奈SHOP

※東京おかしランドでの先行販売は2025年2月11日(火祝)まで

※2025年2月12日(水)以降は、JR東京駅・羽田空港などで販売されます

東京土産「東京ばな奈」と、40周年を迎えた「コアラのマーチ」が初コラボレーションした『コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』が期間限定で登場!

東京土産にふさわしく、素材にもこだわった特別な「コアラのマーチ」が販売されます。

外側には、ヨーロッパ産乳原料からフランス・ノルマンディー地方で生まれた発酵バターが香ばしいビスケットを使用。

さらに中には、マダガスカル産バニラビーンズが芳醇に香るバナナカスタード味まろやかチョコレートが入っています。

まるで東京ばな奈を思わせるやさしいバナナの味わいの「コアラのマーチ」です。

今回販売される『コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』は6袋入と12袋入の2種類。

自分用としてはもちろん、お土産にもぴったりな個包装タイプになっているのも魅力の一つです。

※ヨーロッパ産乳原料使用のノルマンディー地方製造発酵バター0.6%使用

※マダガスカル産ブルボンバニラビーンズ0.05%使用

東京ばな奈と「コアラのマーチ」のコラボを記念した10種類のオリジナル絵柄

「東京ばな奈の箱持ちマーチくん」や「東京ばな奈着ぐるみマーチくん」「東京ばな奈とまゆげマーチくん」など、オリジナル絵柄10種類が登場。

「マーチくん」たちと東京ばな奈がコラボした、かわいいイラストに胸がきゅんとしそう☆

おいしい「コアラのマーチ」を食べながら自分の好きな絵柄を見つけるのも醍醐味です。

東京おかしランドにて東京ばな奈とコアラのマーチのコラボを記念したグッズを発売

東京ばな奈とコアラのマーチのコラボを記念したグッズを発売。

「折りたたみエコバッグ」と「3連アクリルキーホルダー」のほか、『コアラのマーチ 東京ばな奈 6袋入』に『東京ばな奈 4個入』、エコバッグとキーホルダーが入った『東京おかしランド限定セット』もラインナップされます。

エコバッグ

価格:825円(税込)

東京ばな奈パッケージをもつコアラのマーチのお菓子が象徴的な「折りたたみエコバッグ」

コラボアートがかわいい収納袋のデザインにも注目です。

キーホルダー

価格:550円(税込)

コラボロゴやマーチくんが目を引く「3連アクリルキーホルダー」

ビタミンカラーで仕上げられた、見ているだけで元気がもらえそうなグッズです。

東京おかしランド限定セット

価格:2,900円(税込)

セット内容:コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」6袋入、東京ばな奈「見ぃつけたっ」4個入、コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」エコバッグ 1枚、コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」キーホルダー 1個

販売店舗:東京駅一番街 地下一階 東京おかしランド イベントスペース コアラのマーチ東京ばな奈SHOP

『コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』が先行販売される、東京おかしランド限定のセットもラインナップ。

『コアラのマーチ 東京ばな奈 6袋入』に『東京ばな奈 4個入』、エコバッグとキーホルダーが入っています。

オリジナルステッカープレゼントキャンペーン

『コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』を購入された方限定のプレゼントキャンペーンを実施。

先着10,000名に、コラボを記念した「オリジナルステッカー」全4種からいずれか1枚がプレゼントされます。

※なくなり次第終了

※デザインは選べません

※1会計につき1枚のプレゼントとなります

まるで東京ばな奈を思わせるやさしいバナナの味わいの「コアラのマーチ」が期間限定で登場。

2024年12月12日より順次販売が開始される、東京ばな奈ワールド『コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』の紹介でした☆

