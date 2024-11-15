吉乃がメジャー1stアルバムリリース決定、みきとPによる新曲先行配信も
歌い手・吉乃が、メジャー1stアルバム『笑止千万』を自身の誕生日である1月22日にリリースすることを発表した。
【写真を見る】吉乃、Zepp DiverCityワンマン（全7枚）
同作には、メジャーデビューシングルの「ODD NUMBER」「なに笑ろとんねん」ほか、計10曲のオリジナル楽曲が収録される。初回限定盤には自身初のZeppツアーとなった「吉乃 COVER LIVE TOUR 2024 ”爪痕” 」Zepp Diver City公演のライブ映像を収録。
また、11月29日にはオリジナル楽曲「転校性」をアルバムから先行配信することも決定した。作詞作曲編曲は、数多くのアーティストの楽曲を手掛けるみきとP。童歌のようなオリエンタルな要素も感じるダンサブルなトラックに乗せて、焦燥感や、鬱屈とした感情を吉乃が代弁するように力強く歌い上げるナンバーとなっているとのこと。
＜リリース情報＞
吉乃
Major 1st Album『笑止千万』
2025年1月22日（水）発売
https://lnk.to/shoshisenban_CD
【商品形態】
初回限定盤 CD＋Blu-ray（PCCA-06369）6900円（税込）
通常盤 CD Only（PCCA-06370）3500円（税込）
=収録内容=
＜CD＞
「ODD NUMBER」「なに笑ろとんねん」「転校性」ほか計10曲
＜Blu-ray＞
吉乃 COVER LIVE TOUR 2024 ”爪痕” 08.15 Zepp DiverCity
（※ライブ本編より楽曲を抜粋し収録した特典エディション）
配信Pre add /save
11/29 「転校性」
https://lnk.to/Tenkousei
1/22AL「笑止千万」
https://lnk.to/Shoshisenban
オフィシャルX https://x.com/yoshino_msc
オフィシャルYouTube ch https://www.youtube.com/@yoshino_niku
オフィシャルTikTok https://www.tiktok.com/@gyudon_uma
オフィシャルファンクラブサイト 劇場 吉乃座 https://yoshino-za.com/
【写真を見る】吉乃、Zepp DiverCityワンマン（全7枚）
同作には、メジャーデビューシングルの「ODD NUMBER」「なに笑ろとんねん」ほか、計10曲のオリジナル楽曲が収録される。初回限定盤には自身初のZeppツアーとなった「吉乃 COVER LIVE TOUR 2024 ”爪痕” 」Zepp Diver City公演のライブ映像を収録。
＜リリース情報＞
吉乃
Major 1st Album『笑止千万』
2025年1月22日（水）発売
https://lnk.to/shoshisenban_CD
【商品形態】
初回限定盤 CD＋Blu-ray（PCCA-06369）6900円（税込）
通常盤 CD Only（PCCA-06370）3500円（税込）
=収録内容=
＜CD＞
「ODD NUMBER」「なに笑ろとんねん」「転校性」ほか計10曲
＜Blu-ray＞
吉乃 COVER LIVE TOUR 2024 ”爪痕” 08.15 Zepp DiverCity
（※ライブ本編より楽曲を抜粋し収録した特典エディション）
配信Pre add /save
11/29 「転校性」
https://lnk.to/Tenkousei
1/22AL「笑止千万」
https://lnk.to/Shoshisenban
オフィシャルX https://x.com/yoshino_msc
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