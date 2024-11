IS:SUE、2ndシングルより「Breaking Thru the Line」パフォーマンス映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■YUUKIが初めてラップの作詞を担当!メンバー全員がラップにも挑戦し、アクロバティックなダンスにもチャレンジ

IS:SUEの2ndシングル「Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~」より「Breaking Thru the Line」のPerformance Videoが公開された。

「Breaking Thru the Line」ではメンバーのYUUKIが初めてラップの作詞を担当。新たな航海の幕開けを告げるかのようなサウンドメイクやフレーズに合わせてメンバー全員がラップにも挑戦。

Performance Videoは2ndシングルのコンセプトにちなんで、人と少し変わっている自分や疎外感を、はつらつとしたパフォーマンスと対比的に描いており、多様に移り変わるメンバーの表情と合わせて様々な楽しみ方ができるPerformance Videoに仕上がっている。また今回アクロバティックなダンスにもチャレンジしている。

11月13日発売の2ndシングル「Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~」リリース日には初のファンコンサートが2日間開催され、11月15日にはテレビ朝日系『ミュージックステーション』への初出演が決定しているIS:SUE。『ミュージックステーション』では2ndシングルより「THE FLASH GIRL」をフルサイズで披露するだけでなく、中森明菜の「DESIRE -情熱-」をカバーパフォーマンスすることも発表された。

(C)LAPONE GIRLS

リリース情報

2024.11.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Breaking Thru the Line」

2024.11.13 ON SALE

ALBUM『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』

ライブ情報

『2024 1ST IS:SUE ASSEMBLE - WE ARE IS:SUE』

11/13(水)・14日(木)神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

IS:SUE OFFICIAL SITE

https://is-sue.jp