相模原vsYS横浜 スタメン発表
[10.20 J3第33節](ギオンス)
※14:00開始
主審:山口隆平
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 28 小笠原佳祐
DF 40 長谷川雄志
MF 6 徳永裕大
MF 20 若林龍
MF 25 田中陸
MF 27 西山拓実
MF 33 棚橋尭士
FW 11 武藤雄樹
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 31 古賀貴大
DF 55 田代真一
MF 17 伊藤恵亮
MF 22 福井和樹
MF 47 岩上祐三
MF 48 植田啓太
FW 14 高木彰人
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 82 後東尚輝
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 8 柳雄太郎
MF 7 菊谷篤資
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
FW 39 奥村晃司
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 31 岡本享也
DF 5 大嶋春樹
MF 4 土館賢人
MF 10 山本凌太郎
MF 18 藤島樹騎也
MF 25 西山峻太
FW 9 萱沼優聖
監督
倉貫一毅
※14:00開始
主審:山口隆平
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 28 小笠原佳祐
DF 40 長谷川雄志
MF 6 徳永裕大
MF 20 若林龍
MF 25 田中陸
MF 27 西山拓実
MF 33 棚橋尭士
FW 11 武藤雄樹
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 31 古賀貴大
DF 55 田代真一
MF 17 伊藤恵亮
MF 22 福井和樹
MF 47 岩上祐三
FW 14 高木彰人
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 82 後東尚輝
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 8 柳雄太郎
MF 7 菊谷篤資
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
FW 39 奥村晃司
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 31 岡本享也
DF 5 大嶋春樹
MF 4 土館賢人
MF 10 山本凌太郎
MF 18 藤島樹騎也
MF 25 西山峻太
FW 9 萱沼優聖
監督
倉貫一毅