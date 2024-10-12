[10.12 J3第32節](タピスタ)

※17:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 35 東ジョン

DF 3 森侑里

DF 4 藤春廣輝

DF 14 鈴木順也

MF 8 岩渕良太

MF 10 富所悠

MF 19 高安孝幸

MF 22 上原牧人

MF 24 佐藤祐太

MF 27 重松健太郎

FW 39 庵原篤人

控え

GK 31 パク・ソンス

DF 15 荒木遼太

DF 17 増谷幸祐

MF 5 武沢一翔

MF 6 岡澤昂星

MF 13 岩本翔

MF 18 平松昇

監督

金鍾成

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 2 加藤大育

DF 40 長谷川雄志

DF 55 田代真一

MF 6 徳永裕大

MF 8 橋本陸

MF 25 田中陸

MF 27 西山拓実

MF 48 植田啓太

FW 33 棚橋尭士

FW 66 栗原イブラヒムジュニア

控え

GK 21 竹重安希彦

DF 28 小笠原佳祐

MF 7 金城ジャスティン俊樹

MF 22 福井和樹

MF 24 牧山晃政

MF 47 岩上祐三

FW 39 瀬沼優司

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト