琉球vs相模原 スタメン発表
[10.12 J3第32節](タピスタ)
※17:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 35 東ジョン
DF 3 森侑里
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
MF 8 岩渕良太
MF 10 富所悠
MF 19 高安孝幸
MF 22 上原牧人
MF 24 佐藤祐太
MF 27 重松健太郎
FW 39 庵原篤人
控え
GK 31 パク・ソンス
DF 15 荒木遼太
DF 17 増谷幸祐
MF 5 武沢一翔
MF 6 岡澤昂星
MF 13 岩本翔
MF 18 平松昇
監督
金鍾成
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 40 長谷川雄志
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 25 田中陸
MF 27 西山拓実
MF 48 植田啓太
FW 33 棚橋尭士
FW 66 栗原イブラヒムジュニア
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 28 小笠原佳祐
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 22 福井和樹
MF 24 牧山晃政
MF 47 岩上祐三
FW 39 瀬沼優司
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※17:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 35 東ジョン
DF 3 森侑里
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
MF 8 岩渕良太
MF 10 富所悠
MF 19 高安孝幸
MF 22 上原牧人
MF 24 佐藤祐太
MF 27 重松健太郎
FW 39 庵原篤人
控え
GK 31 パク・ソンス
DF 15 荒木遼太
DF 17 増谷幸祐
MF 5 武沢一翔
MF 6 岡澤昂星
MF 13 岩本翔
監督
金鍾成
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 40 長谷川雄志
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 25 田中陸
MF 27 西山拓実
MF 48 植田啓太
FW 33 棚橋尭士
FW 66 栗原イブラヒムジュニア
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 28 小笠原佳祐
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 22 福井和樹
MF 24 牧山晃政
MF 47 岩上祐三
FW 39 瀬沼優司
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト