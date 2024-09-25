J£³¤Ç¼ó°ÌÆÈÁö¤ÎÂçµÜ¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤ÎÇÅ¸ÍÎµÆó¤¬Ä¹ß·Å°´ÆÆÄ¤é¤Ë¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤ò¿Ö¤¯¡ª¡Ö¾¡¤Ä»þ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤äÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤ÎÇÅ¸ÍÎµÆó»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËºÇ¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅê¹Æ¡£º£µ¨¤ÎJ£³¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¸ÅÁã¤ÎÂçµÜ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÂçµÜ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç21¾¡£¶Ê¬£²ÇÔ¤Î¾¡ÅÀ69¤Ç¡¢£²°Ì¤ÎFCº£¼£¤Ë¾¡ÅÀ16º¹¤ò¤Ä¤±¼ó°Ì¤òÆÈÁö¡££±Ç¯¤Ç¤ÎJ£²Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÁª¼ê¤ËÇÅ¸Í»á¤¬ÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤¿¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸¶Çî¼Â»á¤Ï¡ÖµîÇ¯¤¬¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Çº£¤ÏÎÉ¤¤Î®¤ì¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÅ¸Í»á¤È¤È¤â¤Ë2015Ç¯¤ÎJ£²Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¡¢º£²Æ¤ËJ£²¤Î²£ÉÍFC¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿ÏÂÅÄÂóÌé¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡ÖËÜÅö¤Ëº£¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£²¶¤â¤½¤ó¤ÊÂç¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤¬µÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤Î¶¯ÅÙ¤â¹â¤¤¤·¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤Ä»þ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ëÄ¹ß·Å°´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢º£Á´ÂÎ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤È¤«ºÇ¸å¡¢ÎÉ¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Â¾¥Á¡¼¥à¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢ºÇÃ»¤Ç10·î£¶Æü¤ËJ£²¾º³Ê¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÂçµÜ¡£º£¸å¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡ÂçµÜ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç21¾¡£¶Ê¬£²ÇÔ¤Î¾¡ÅÀ69¤Ç¡¢£²°Ì¤ÎFCº£¼£¤Ë¾¡ÅÀ16º¹¤ò¤Ä¤±¼ó°Ì¤òÆÈÁö¡££±Ç¯¤Ç¤ÎJ£²Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÁª¼ê¤ËÇÅ¸Í»á¤¬ÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤¿¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸¶Çî¼Â»á¤Ï¡ÖµîÇ¯¤¬¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Çº£¤ÏÎÉ¤¤Î®¤ì¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡ÖËÜÅö¤Ëº£¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£²¶¤â¤½¤ó¤ÊÂç¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤¬µÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤Î¶¯ÅÙ¤â¹â¤¤¤·¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤Ä»þ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ëÄ¹ß·Å°´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢º£Á´ÂÎ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤È¤«ºÇ¸å¡¢ÎÉ¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Â¾¥Á¡¼¥à¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢ºÇÃ»¤Ç10·î£¶Æü¤ËJ£²¾º³Ê¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÂçµÜ¡£º£¸å¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô