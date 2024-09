チェルシーは期待の若手との契約延長に合意したようだ。



チェルシーはセネガル代表FWニコラス・ジャクソンと2033年まで契約を延長したことを正式に発表した。クラブ公式サイトが伝えている。



ビジャレアルの下部組織出身のジャクソンは2022年7月にトップチームに昇格すると、迎えた22-23シーズンはラ・リーガ26試合で12ゴール4アシストを記録。その活躍もあり、翌年にはチェルシーへ完全移籍を果たすと、プレミアリーグ初年度ながら35試合に出場し、14ゴール5アシストと結果を残した。





This is just the start.



Chelsea is delighted to announce Nicolas Jackson has signed a two-year contract extension until 2033. pic.twitter.com/stzAMtHk6d