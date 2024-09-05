FCÅìµþ¤¬¡Ö±¿ÍÑ²þÁ±¡×µá¤á¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ë°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¡ÖÁª¼ê¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦¡×¡Ö¸øÊ¿À¤ò°ìÄê³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¡×
¡¡FCÅìµþ¤Ï5Æü¡¢ÂæÉ÷10¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë³«ºÅ²ÄÈÝÈ½ÃÇ´ð½à¤¬ÉÔÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï8·î30Æü¡¢Íâ31Æü¤ÎJ1Âè29Àá·×4»î¹ç¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂæÉ÷10¹æ¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Åç¤Ç³«ºÅ¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÂÐFCÅìµþ¤Î°ìÀï¤ÏÁ°Æü»þÅÀ¤Ç·è¹ÔÈ½ÃÇ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤ÏÆ±Àá¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÊÏ©¤ò²£ÀÚ¤ë°ÜÆ°¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï29Æü¤Ë¹Åç¤Ø¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¿·´´Àþ¤Î±¿µÙ¤ÇÀÅ²¬¸©Æâ¤Ë½ÉÇñ¡£30Æü¤Ë¤â°ÜÆ°¤ò»î¤ß¤¿¤¬ÃÇÇ°¤·¡¢¥Ð¥¹¤ÇÅìµþ¤ØÌá¤ê¡¢»î¹çÅöÆü¤Ë¹Ò¶õµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Öº£¸å¤Î±¿ÍÑ²þÁ±¡×¤Î¤¿¤á¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Ø°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¡¢Í×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£º£²ó¤ÎÌäÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
1. »î¹ç¤Î¼Â»Ü/Ãæ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤Ù¤»öÊÁ¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¢¦»ö¸ÎÅù¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥àÁª¼ê¤Ø¤Î±Æ¶Á
¡¡Å·ºÒ¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°»þ¤ËÀ¸¤¸¤¿¸òÄÌµ¡´ØÄä»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¸Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à/¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Î¸øÊ¿À¤ò°ìÄê³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÁª¼ê¤Î²ø²æ¡¢¸Î¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Ãø¤·¤¯¹â¤Þ¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¤Î»î¹ç¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¦¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ÂÁ´ÌÌ¤Î³ÎÊÝ
¡¡Åö¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÅöÀá¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¾¤Î»î¹ç¤ÎÃæ»ß(ÂæÉ÷10¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê5»î¹ç¤¬Ãæ»ß)¤ÎÍýÍ³¤Ë¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ÜÆ°¤Îº¤Æñ¤µ¤ä¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Î³ÎÊÝ¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¼ã´³¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö³º»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
2. J¥ê¡¼¥°¤¬»î¹ç¤Î³«ºÅ²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È½ÃÇ´ð½à¤äÈ½ÃÇÆü»þ¤òÌÀ¼¨¤»¤º¡¢¼Â»Ü/Ãæ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤È¤â¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤³¤È
¡¡ÌÀ³Î¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤äÈ½ÃÇ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥óÅù¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ï¡¹¤È¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥àÂ¦¤¬Á´¤ÆÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£J¥ê¡¼¥°¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤ËÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£Í×Ë¾
¡¡J¥ê¡¼¥°µ¬ÌóÂè62¾ò2¹à¡¤Ë¡ÖÅ·ºÒÃÏÊÑ¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´ØÉÔÄÌÅù¡×¤Î¾ì¹ç¤Î¼Â»Ü/Ãæ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Îµ¬Äê¤Î±¿ÍÑ¤ÏÛ£Ëæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÍ×Ë¾¤¹¤ë¡£
¡¦»î¹ç¤ÎÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î¼Â»Ü/Ãæ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤äÈ½ÃÇÆü»þ¤òÄê¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬¼çÆ³Åª¤Ë±¿ÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¡£
¡¦¤½¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Î°ìÄê¿å½à¤Î¸øÊ¿À¤Î³ÎÊÝ¤ò½Å»ë¤·¡¢ÆÃ¤ËJ¥ê¡¼¥°¤¬¤á¤¶¤¹¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦Áª¼ê¤ò´Þ¤à¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ÂÁ´ÌÌ¤Î³ÎÊÝ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï8·î30Æü¡¢Íâ31Æü¤ÎJ1Âè29Àá·×4»î¹ç¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂæÉ÷10¹æ¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Åç¤Ç³«ºÅ¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÂÐFCÅìµþ¤Î°ìÀï¤ÏÁ°Æü»þÅÀ¤Ç·è¹ÔÈ½ÃÇ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤ÏÆ±Àá¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÊÏ©¤ò²£ÀÚ¤ë°ÜÆ°¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï29Æü¤Ë¹Åç¤Ø¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¿·´´Àþ¤Î±¿µÙ¤ÇÀÅ²¬¸©Æâ¤Ë½ÉÇñ¡£30Æü¤Ë¤â°ÜÆ°¤ò»î¤ß¤¿¤¬ÃÇÇ°¤·¡¢¥Ð¥¹¤ÇÅìµþ¤ØÌá¤ê¡¢»î¹çÅöÆü¤Ë¹Ò¶õµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£º£²ó¤ÎÌäÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
1. »î¹ç¤Î¼Â»Ü/Ãæ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤Ù¤»öÊÁ¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¢¦»ö¸ÎÅù¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥àÁª¼ê¤Ø¤Î±Æ¶Á
¡¡Å·ºÒ¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°»þ¤ËÀ¸¤¸¤¿¸òÄÌµ¡´ØÄä»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¸Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à/¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Î¸øÊ¿À¤ò°ìÄê³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÁª¼ê¤Î²ø²æ¡¢¸Î¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Ãø¤·¤¯¹â¤Þ¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¤Î»î¹ç¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¦¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ÂÁ´ÌÌ¤Î³ÎÊÝ
¡¡Åö¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÅöÀá¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¾¤Î»î¹ç¤ÎÃæ»ß(ÂæÉ÷10¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê5»î¹ç¤¬Ãæ»ß)¤ÎÍýÍ³¤Ë¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ÜÆ°¤Îº¤Æñ¤µ¤ä¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Î³ÎÊÝ¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¼ã´³¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö³º»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
2. J¥ê¡¼¥°¤¬»î¹ç¤Î³«ºÅ²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È½ÃÇ´ð½à¤äÈ½ÃÇÆü»þ¤òÌÀ¼¨¤»¤º¡¢¼Â»Ü/Ãæ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤È¤â¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤³¤È
¡¡ÌÀ³Î¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤äÈ½ÃÇ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥óÅù¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ï¡¹¤È¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥àÂ¦¤¬Á´¤ÆÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£J¥ê¡¼¥°¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤ËÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£Í×Ë¾
¡¡J¥ê¡¼¥°µ¬ÌóÂè62¾ò2¹à¡¤Ë¡ÖÅ·ºÒÃÏÊÑ¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´ØÉÔÄÌÅù¡×¤Î¾ì¹ç¤Î¼Â»Ü/Ãæ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Îµ¬Äê¤Î±¿ÍÑ¤ÏÛ£Ëæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÍ×Ë¾¤¹¤ë¡£
¡¦»î¹ç¤ÎÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î¼Â»Ü/Ãæ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤äÈ½ÃÇÆü»þ¤òÄê¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬¼çÆ³Åª¤Ë±¿ÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¡£
¡¦¤½¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Î°ìÄê¿å½à¤Î¸øÊ¿À¤Î³ÎÊÝ¤ò½Å»ë¤·¡¢ÆÃ¤ËJ¥ê¡¼¥°¤¬¤á¤¶¤¹¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦Áª¼ê¤ò´Þ¤à¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ÂÁ´ÌÌ¤Î³ÎÊÝ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¡£