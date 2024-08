東京ディズニーランドで2024年9月20日(金)より新しい夜のキャッスルプロジェクションがスタート!

タイトルは「Reach for the Stars」

今回は、そんな「Reach for the Stars」デザインのグッズ・お土産を紹介していきます。

東京ディズニーランド「Reach for the Stars」グッズ・お土産

発売日:2024年9月19日(木)

販売店舗:東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

東京ディズニーランドでは、2024年9月20日(金)より、新しいナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」を導入!

このナイトタイムエンターテイメントは、シンデレラ城を舞台に、さまざまなキャラクターたちが夢を追い求めて空を翔ける姿を描くキャッスルプロジェクションです。

そんな「Reach for the Stars」デザインのグッズ・お土産が登場☆

ポストカードセット

価格:500円

東京ディズニーランドの新ナイトタイムエンターテイメントがモチーフのポストカード2枚セット。

キラキラのホログラムがきれい!

クリアホルダーセット

価格:750円

東京ディズニーランドの新ナイトタイムエンターテイメントがモチーフのA4とA5のクリアホルダー2枚セット。

キービジュアルデザインと、モノトーンのデザインの2種類です。

ステッカー

価格:400円

ホログラムと雲、シンデレラ城が幻想的なデザインのステッカー。

『カールじいさんの空飛ぶ家』や「ベイマックス」と「ヒロ」、「アラジン」と「ジャスミン」などが描かれています。

ピンバッジ

価格:1,200円

シンデレラ城をモチーフにしたピンバッジ。

「ティンカー・ベル」の魔法の粉がきらめいています☆

キーチェーン

価格:2,000円

シンデレラ城と「ティンカー・ベル」、リボンの3つのチャームが揺れるキーチェーン。

ウォッシュタオル

価格:950円

東京ディズニーランドの新ナイトタイムエンターテイメントがモチーフのウォッシュタオル。

暗い場所でほんのり光ります。

トレーナー

価格:4,500円

胸元に「ティンカー・ベル」が描かれたトレーナー。

雲とシンデレラ城のバックプリントデザインがポイントです。

キャップ

価格:3,200円

白と黒のデザインがかっこいい!

東京ディズニーランドの新ナイトタイムエンターテイメントがモチーフのキャップです。

ブランケット

価格:5,500円

エンターテイメントの待ち時間に使いたいブランケット。

雲のかたちをしたふわふわのケースつき。

トートバッグ

価格:4,200円

キラキラした素材のトートバッグ。

内側にもシンデレラ城やキャラクターたちがデザインされています。

きんちゃく

価格:850円

「Reach for the Stars」デザインの巾着。

反対側は「ダンボ」や「ヘラクレス」、「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」など空にまつわるキャラクターがいっぱい☆

新ナイトタイムエンターテイメントモチーフ!

東京ディズニーランド「Reach for the Stars」グッズ・お土産の紹介でした。

