パリ五輪サーフィン女子に出場した松田詩野が13日、自身のインスタグラムを更新。この日は22歳の誕生日で、ケーキや花束、バルーンなどに囲まれた写真をアップした。五輪は3回戦で敗退し、表彰台こそ逃したものの人気アスリートの1人として注目を集めていた。

■「急速に力を付けている」という評価も

サーフィンは今回、フランス領タヒチ島で行なわれ、松田は3回戦でスペイン代表のナディア・エロスターベに惜しくも敗れた。

メダルこそ逃したものの、人気アスリートの1人として注目度が高かった松田。米メディア『トータルプロスポーツ』は大会期間中、「パリ五輪でネットを席巻している魅力的なサーファー、シノ・マツダに会いましょう」という見出しを掲げ、特集記事を掲載。その中で「シノは五輪観戦するファンの心を奪っている」と記すとともに、アクセス数の多い写真数枚を紹介した。そのほか「まだ若いが急速に力を付けてきている」と指摘し、実力面も高く評価していた。

■「次の目標へ向かって挑戦を続ける」

松田は22歳の誕生日である13日に日本選手団本隊の一員として帰国。空港では多くのファンから歓声を浴びた。そして、同日に自身のインスタグラムを更新。投稿された写真には「22」「HAPPY BIRTHDAY SHINO」という文字が添えられたケーキの前で、花束を抱えて微笑む松田の姿が収められていた。

写真に松田自身のコメントは付いていないが、フォロワーからは「誕生日おめでとう」「素敵な1年になりますように」といった祝福コメントが国内外から続々届いている。

7日に更新したインスタグラムでは「また次の目標へと向かって挑戦を続けていきます。チームのスタッフ、コーチ、応援してくださったファンの皆様に心から感謝を込めて、ありがとうございました! See you next time Tahiti」とつづり、パリ五輪を振り返っていた。