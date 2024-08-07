京都vs名古屋 スタメン発表
[8.7 J1第25節](サンガS)
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 5 アピアタウィア久
DF 6 三竿雄斗
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 19 金子大毅
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 26 太田岳志
DF 28 鈴木冬一
DF 96 ルーカス・オリヴェイラ
MF 18 松田天馬
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
DF 34 内田宅哉
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 11 山岸祐也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
FW 10 パトリック
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
DF 3 ハ・チャンレ
MF 19 重廣卓也
MF 33 菊地泰智
MF 66 山中亮輔
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 5 アピアタウィア久
DF 6 三竿雄斗
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 19 金子大毅
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 26 太田岳志
DF 28 鈴木冬一
DF 96 ルーカス・オリヴェイラ
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
DF 34 内田宅哉
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 11 山岸祐也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
FW 10 パトリック
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
DF 3 ハ・チャンレ
MF 19 重廣卓也
MF 33 菊地泰智
MF 66 山中亮輔
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太