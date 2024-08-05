³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥ÉÆ³ÆþµÇ°¡Ö¤Ê¤«±¬¡×¤Ç³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È3ÇÜ¡ª¡¡8·î31Æü¤Þ¤Ç
¡¡³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÏÂÉ÷¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¡Ö¤Ê¤«±¬¡×¤Ç¤Î¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤òµÇ°¤·¡¢8·î1Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥ÉÆ³ÆþµÇ°¡ª³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È3ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤«±¬¡×¤Ïº£Ç¯4·î22Æü¤«¤é¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤ÎÄó¼¨¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¡¦¤Ä¤«¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¤¦¤¨¡¢¡Ö¤Ê¤«±¬¡×¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç²ñ·×»þ¤Ë³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤Þ¤¿¤Ï³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥Éµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É¡×Î¢ÌÌ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤ÆÀÇ¹þ200±ß°Ê¾å¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÌ¾ï¤Î3ÇÜ¡ÊÄÌ¾ï1ÇÜ¡Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÊ¬2ÇÜ¡Ë¿ÊÄè¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÊ¬¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÊÄè¾å¸Â¤Ï3000¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡ü´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È3ÇÜ¡ª
¡¡¡Ö¤Ê¤«±¬¡×¤Ïº£Ç¯4·î22Æü¤«¤é¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤ÎÄó¼¨¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¡¦¤Ä¤«¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¤¦¤¨¡¢¡Ö¤Ê¤«±¬¡×¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç²ñ·×»þ¤Ë³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤Þ¤¿¤Ï³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥Éµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É¡×Î¢ÌÌ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤ÆÀÇ¹þ200±ß°Ê¾å¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÌ¾ï¤Î3ÇÜ¡ÊÄÌ¾ï1ÇÜ¡Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÊ¬2ÇÜ¡Ë¿ÊÄè¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÊ¬¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÊÄè¾å¸Â¤Ï3000¥Ý¥¤¥ó¥È¡£