2024年9月4日(水)に開園23周年を迎える東京ディズニーシー。

23周年記念グッズのテーマはミステリアスアイランドのアトラクション 海底2万マイルです☆

東京ディズニーシー開園23周年グッズ

発売日:2024年9月4日(水)

販売店舗:東京ディズニーシー「ノーチラスギフト」

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります) 詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

東京ディズニーシーは2024年9月4日(水)に開園23周年を迎えます。

そんな23周年記念グッズはミステリアスアイランドのアトラクション 海底2万マイルがテーマ!

驚異と冒険に満ちた海底世界を力をあわせて探索中のミッキーマウスとドナルドダック。

大発見をした二人が喜びの声を上げる様子が描かれています。

ポストカードセット

価格500円

東京ディズニーシー開園23周年を記念したデザインのポストカードセット。

絵柄の異なる2種類がセットになっています。

クリアホルダーセット

価格750円

書類整理に便利なクリアホルダーセット。

「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」のデザインと、アトラクション中のワンシーンをイメージしたデザインの2種セットです。

海底での体験を思い出させるようなデザインが素敵!

ステーショナリーセット

価格2,500円

シールやふせんのセット。

ピンバッジ

価格1,200円

「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」デザインのピンバッジ。

カンバッジ

価格500円

「海底2万マイル」デザインの缶バッジ。

驚異と冒険に満ちた海底世界を力をあわせて探索中のミッキーマウスとドナルドダックの様子を描いています。

シンブル

価格2,800円

東京ディズニーシー開園23周年デザインのシンブル。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格1,800円

東京ディズニーシーのアトラクション「海底2万マイル」の潜水艇をモチーフにしたディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

キーチェーン

価格1,200円

東京ディズニーシー開園23周年デザインのキーチェーン。

「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」が向き合ったデザインです。

裏面は「海底2万マイル」でおなじみのデザインになっています。

バッグチャーム

価格2,200円

「海底2万マイル」デザインのバッグチャーム。

光る鉱石をモチーフにしています。

暗い場所でほんのり光ります☆

キーチェーン

価格1,200円

驚異と冒険に満ちた海底世界を探索中の「ミッキーマウス」デザインのキーチェーン。

ぬいぐるみバッジ 「ミッキーマウス」

価格2,500円

驚異と冒険に満ちた海底世界を探索中のミッキーマウスをイメージしたぬいぐるみバッジ。

片手に書物を持ったかっこいいコスチュームです。

ぬいぐるみバッジ 「ドナルドダック」

価格2,500円

「ドナルドダック」のぬいぐるみバッジ。

驚異と冒険に満ちた海底世界を探索中のドナルドダックをイメージし、ヘルメットをかぶって潜水しているようなコスチュームです。

ぬいぐるみチャーム

価格 1個1,200円

※この箱の中には全5種のうちどれか1種が入っています(シークレット1種)

※価格は、1個の価格です

東京ディズニーシー開園23周年を記念したデザインのぬいぐるみチャーム。

アトラクション「海底2万マイル」にまつわるモチーフがチャームになっています。

ぬいぐるみチャームセット

価格6,000円

東京ディズニーシー開園23周年を記念したデザインのぬいぐるみチャームセット。

このセットで全種揃えることができます。

タンブラー

価格2,900円

東京ディズニーシー開園23周年デザインのタンブラー。

反対側には素敵なメッセージも!

ウォッシュタオル

価格880円

東京ディズニーシー開園23周年デザインのウォッシュタオル。

Tシャツ

価格各3,000円

サイズ:M・L・LL

東京ディズニーシー開園23周年デザインのTシャツ。

ブルーを基調にしたデザインです。

フロント部分には「モビリス・イン・モビリ」の文字も☆

懐中時計

価格8,900円

東京ディズニーシー開園23周年デザインの懐中時計。

コレクションにもぴったりのアイテムです。

カチューシャ

価格2,400円

「ミッキーマウス」デザインのカチューシャ。

かっこいいゴーグルつきです。

キャップ

価格2,900円

東京ディズニーシー開園23周年デザインのキャップ。

「モビリス・イン・モビリ」の刺繍入り!

後ろには23周年のロゴもデザインされています。

きんちゃく

価格900円

東京ディズニーシー開園23周年デザインの巾着。

裏側は総柄デザインになっています。

ショルダーバッグ

価格5,200円

東京ディズニーシー開園23周年デザインのショルダーバッグ。

「海底2万マイル」の潜水艇モチーフのユニークなデザインです。

窓の部分にぬいぐるみバッジを入れることも☆

ミステリアスアイランド・海底2万マイルがテーマ!

東京ディズニーシー開園23周年グッズの紹介でした。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

