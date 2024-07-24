¡Ö²¿¤Ç¤âµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½184Ñ¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¡×¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¿Í¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡ÉÈäÏª
¹â¤µ¤¬Éð´ï¤Î»³ÅÄÆóÀé²Ú¤¬¾Ð´é¤ÇÆ°²è½Ð±é¡£²¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î»³ÅÄÆóÀé²Ú¤¬7·î22Æü¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡ÊJVA¡Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è½Ð±é¤·¡¢¡Ö¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ò¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥Þ¥¤¥ëßÚÎö¡ª184Ñ¤Î½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦»³ÅÄÆóÀé²Ú¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤È¤Ï
¡¡184¥»¥ó¥Á¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÄ¹¤ÇÆ¬¤ÎÊý¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Â¸µ¤Ë·ë¹½¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤ÀÐ¤³¤í¤È¤«¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¡ÈÂÎ¸³ÃÌ¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¾Ð´é¤Ç¼Õ¤é¤ì¤¿¤é¡¢²¿¤Ç¤âµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ë¥Á¥«¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ë¤¤¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢»³ÅÄ¤Î¾Ð´é¤ËÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¡£¤½¤Î¹â¤µ¤òÉð´ï¤Ë¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ¤â¹â¤¤¡£VNL½à·è¾¡¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤ÏÂè5¥»¥Ã¥È¡¢12-11¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¤Æ13-11¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¾¡Éé½ê¤Ç¤½¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æµ±¤¤òÊü¤Ä¡£ÆüËÜ¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò·âÇË¤·¡¢·è¾¡¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Âç²ñ½é¤Î¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿»³ÅÄ¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£»³ÅÄ¤Î¾Ð´é¤¬¥Ñ¥ê¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤âµ±¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]