FC大阪vs大宮 スタメン発表
[7.20 J3第22節](花園)
※18:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 永井建成
DF 2 美馬和也
DF 3 齊藤隆成
DF 6 舘野俊祐
DF 23 秋山拓也
MF 11 利根瑠偉
MF 16 下澤悠太
MF 25 武井成豪
FW 10 久保吏久斗
FW 34 古川大悟
FW 43 西村真祈
控え
なし 98 João Moura
GK 29 姜成國
DF 22 林田魁斗
MF 19 増田隼司
MF 38 夏川大和
FW 14 田中直基
FW 21 望月想空
監督
大嶽直人
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 5 浦上仁騎
DF 20 下口稚葉
DF 26 濱田水輝
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
控え
GK 40 志村滉
DF 22 茂木力也
DF 33 和田拓也
MF 39 泉澤仁
FW 28 富山貴光
FW 49 大澤朋也
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹
※18:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 永井建成
DF 2 美馬和也
DF 3 齊藤隆成
DF 6 舘野俊祐
DF 23 秋山拓也
MF 11 利根瑠偉
MF 16 下澤悠太
MF 25 武井成豪
FW 10 久保吏久斗
FW 34 古川大悟
FW 43 西村真祈
控え
なし 98 João Moura
GK 29 姜成國
DF 22 林田魁斗
MF 19 増田隼司
MF 38 夏川大和
FW 21 望月想空
監督
大嶽直人
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 5 浦上仁騎
DF 20 下口稚葉
DF 26 濱田水輝
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
控え
GK 40 志村滉
DF 22 茂木力也
DF 33 和田拓也
MF 39 泉澤仁
FW 28 富山貴光
FW 49 大澤朋也
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹