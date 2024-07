10,000ËÜ°Ê¾å¤ÎÀ¸²Ö¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¤¬½Ð¸½¡ªÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤ÎÃÏ²¼³¹¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©¡¼¥¯¡×

大阪・なんばの地下街「なんばウォーク」は、毎年恒例の生花のひまわり装飾を開催します。

大阪・なんばの地下街「なんばウォーク」

会場:「クジラパーク」「フォレストパーク」

期間:2024年7月18日(木)〜8月18日(日)

※入場無料。

なんばウォークが閉館する夜間〜早朝は観覧不可。

大阪・なんばの地下街「なんばウォーク」は、毎年恒例の生花のひまわり装飾を開催!

特に2024年は「まるで本当のひまわり畑に来たような没入感」に加え、「360度フォトスポット」で十人十色の写真を撮ることができる装飾となっています。

また、Instagramにて「ベストフォトコンテスト」、Xにて「なんばウォークにひまわりを見に行こう!フォロー&リポストキャンペーン」を併催します。

■「笑顔咲く!ひまわりガーデン」装飾は、暑い夏に冷房の効いた屋内で、まるでひまわり畑にいるような気分を味わえます。

Osaka Metroなんば駅、日本橋駅から直結のなんばウォークでしかできないベビーカーや車椅子の方にも優しいひまわり畑に訪れてみてください。

【なんばウォーク「笑顔咲く!ひまわりガーデン」の概要】

■「笑顔咲く!ひまわりガーデン」は なんばウォークの2つの広場で開催をします。

Osaka Metro御堂筋線「なんば駅」を下車してなんばウォーク2番街に入ってすぐのクジラパークとフォレストパークの2会場で展開。

それぞれの装飾がひまわり畑の中に入り込める構造となっています。

ご家族やご友人、どなたとでもお好きな写真を撮っていただく事が可能です。

厳しい猛暑が予想される2024年の夏を涼しい地下街でひまわりに囲まれて過ごしてみてください。

■フォレストパークの「笑顔咲く!ひまわりガーデン」のポイント!【グリーンソファー】

夏の草原を表し、グリーンの丘に咲くひまわりをイメージした装飾です。

ご家族やご友人に加え、推しキャラクターなどと一緒に撮影できるスポットとして活用できます。

さらに、グリーンソファーも設置し、ひまわりを背景に芝のソファーに腰掛けての撮影も可能です。

※撮影用に設置した椅子となっていますので、ご休憩などには利用いただけません。

■クジラパークの「笑顔咲く!ひまわりガーデン」のポイント【ひまわりウォーク】

ひまわりに囲まれた写真を撮りたい願望を叶えます!

本来、屋外でしか見ることができないひまわり畑ですが、地下街という特性を活かし、天候に左右されない撮影スポットを用意しました。

お子様よりも背が高いひまわりに囲まれ、家族写真撮影に最適です!

■「笑顔咲く!ひまわりガーデン」では、なんばウォーク限定のデジタル商品券が当たるSNSキャンペーンを併催します。

・Instagram→「ベストフォトコンテスト」 #なんばウォークひまわりガーデン

対象投稿期間:7月18日(木)〜8月18日(日)

なんばウォーク限定のデジタル商品券5,000円分を10名様にプレゼント

参加方法

#なんばウォークひまわりガーデン をつけて、なんばウォークのひまわり装飾で撮った写真を投稿。

・X→「なんばウォークにひまわりを見に行こう!フォロー&リポストキャンペーン」

対象投稿期間:7月25日(木)〜7月31日(水)

なんばウォーク限定のデジタル商品券5,000円分を5名様にプレゼント

参加方法

なんばウォーク公式X(https://x.com/OsakaNambaWalk)をフォローして、指定の投稿をリポスト。

・厳選なる審査のもと当選者を決定します

・当選者にはDMにて通知をします

・当選者へのご連絡は8月末までに送付予定

・デジタル商品券の利用期限:2024年9月30日(月)まで

■「笑顔咲く!ひまわりガーデン」はひまわりワークショップを併催。

おうちでもお花を楽しめるよう、一輪挿しのワークショップを開催します。

●マクラメ編みのフラワーベースワークショップ

・開催日 :7月20日(土)

・開催場所:フォレストパーク

・開催時間:13:00〜、15:00〜、17:00〜

*予約開始12:00〜(定員に達し次第受付終了)

・各回定員:6名(花瓶、ひまわりつき)

・参加条件:なんばウォークの当日利用レシート

1,000円(税込・合算可)以上のご提示

●夏の一輪挿しワークショップ

・開催日 :7月21日(日)

・開催場所:フォレストパーク

・開催時間:13:00〜、15:00〜、17:00〜

*予約開始12:00〜(定員に達し次第受付終了)

・各回定員:10名(花瓶、ひまわりつき)

・参加条件:なんばウォークの当日利用レシート

1,000円(税込・合算可)以上のご提示

【「なんばウォーク」施設概要】

公式サイト:https://walk.osaka-chikagai.jp/

Osaka Metro御堂筋線「なんば駅」を基軸に東西延長715mにおよぶ「なんばウォーク」は、東端の地下鉄「日本橋駅」から西はJR「難波駅」までをまっすぐ結ぶ1本のショッピングストリートです。

北通り南通りの2本の通路で構成された街は大きく3つのゾーンに区分けされ、「クジラパーク」「フォレストパーク」「ニュースパーク」など5つの広場では季節ごとのイベントが行われています。

■営業時間

[ファッション・バラエティ・フード]10:00〜21:00

[グルメ]10:00〜22:00

※一部の店舗では早朝営業、短縮営業をしている場合があります。

詳しくは店舗へお問い合わせ下さい。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更する場合があります。

■アクセス

・Osaka Metro御堂筋線「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面/1・2番街に直結

・Osaka Metro四つ橋線「なんば駅」北改札口より27番出口方面/1番街に直結

・Osaka Metro千日前線「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面/1・2番街に直結

・南海電鉄「難波駅」3F北改札口 徒歩約5分/1・2番街へ

・近鉄電車難波線「大阪難波駅」西改札口、東改札口/1・2番街に直結

・JR「難波駅」徒歩4分/1・2番街へ

・Osaka Metro千日前線「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面/3番街に直結

・Osaka Metro堺筋線「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面/3番街に直結

・近鉄電車難波線「日本橋駅」西改

