国内初電動アシスト付4輪自転車！協栄製作所「けんきゃくん」

協栄製作所 電動アシスト付4輪自転車「けんきゃくん」

【スペック】

・モデル名 :KSC-V3

・カラー :オレンジ、ネイビー

・モーター :定格出力250W

・バッテリー:リチウムイオンバッテリー 36V/7.8Ah(25.2V換算 11.1Ah)PSE

・ブレーキ :4輪ディスクブレーキ

・フレーム :アルミニウム合金(A7204)

・本体重量 :29kg(前後バスケット含む)

・本体サイズ:W580×D1420×H680〜830mm

・走行モード:3モード

・タイヤ :14インチ

・充電時間 :約4時間

・差動装置 :後輪ディファレンシャルギア搭載

・バスケット:前後バスケットを標準装備

(前バスケット:内容量13L、耐荷重3kg、

後バスケット:内容量20L、耐荷重18kg)

協栄製作所は、2024年7月1日より電動アシスト付4輪自転車「けんきゃくん」の新型モデル発売を記念してキャンペーンを実施。

協栄製作所では、2013年に国内で初めて電動アシスト付4輪自転車を開発・販売を開始。

その後、利用者の声を反映させたモデルチェンジを繰り返し、今回発売する新型モデルは三代目となる協栄製作所の10年間のノウハウが詰まっています。

今までの自転車に不安を感じている方はもちろん、免許を返納してしまったけれど、まだまだ自分の力で移動したいというアクティブシニアに向けて、安全・安心とともに自分で運転できる楽しさを提供します。

【新型車発表記念キャンペーン】

新型モデル発売から2024年9月30日までに「けんきゃくん」をご成約されたお客様へ視認性が高いネオンイエローのワイヤーロックと自転車カバーがプレゼントされます。

≪プレゼント内容≫

●ワイヤーロック

・全長 :1.5m

・カラー:ネオンイエロー

・鍵 :ディンプルキー×3本

ワイヤーロック

●自転車カバー

・サイズ:長さ1,950×高さ1,200×幅600mm

・カラー:シルバー

自転車カバー

【今までとここが違う!】

●ディスプレイ/操作方法

・LED表示ディスプレイ→3.5インチ液晶カラーディスプレイ

車速、時計、走行時間、電池残量、最大速度などを表示

・ディスプレイで本体操作→グリップから手を離さず手元スイッチ操作

●バッテリー容量/航続距離

・5.0Ah/25km→11.1Ah(25.2V換算値)/50km(自社測定、平坦路、エコモード)

●タイヤ

・耐摩耗性と耐久性を向上させました

●カラー

・オレンジと新色のネイビー

【希望小売価格】

・本体:348,000円(税別){税込:382,800円}

けんきゃくん_オレンジ

けんきゃくん_ネイビー

・オプション:背もたれ付サドル 12,300円(税別){税込:13,530円}

背もたれ付サドル

上下に調整できる背もたれでゆったり腰掛けることができます。

【けんきゃくんのここが安心】

けんきゃくんは今までの自転車に不安を感じている方にも安心して乗って頂けるように開発しました。

(1) 停車中も安定

ペダルを乗せた状態で停車しても安定しているので、安心して利用できます。

(2) 乗り降りがラク

低重心設計でまたぎやすく、乗り・降りの際に転ぶ心配が少なく安心です。

(3) 抜群の安定性

4輪で安定感があり、2輪・3輪に比べて非常に倒れにくい設計です。

(4) 軽量設計

アルミニウム合金フレームは軽量で車体の向きを変えるのがラクです。

※2020年の道路交通法一部改正により、普通自転車の扱いとなりました。

2輪及び3輪自転車同様、一定条件下では歩道の通行が認められています。

