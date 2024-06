「Geisha Theater」は、2024年6月16日14:00〜14:30 てんしばにて、大阪・関西万博300日前記念イベント「万博300日前!あべてんフェス」に出演します。

Geisha Theater in 万博300日前!あべてんフェス

日時 : 2024年6月16日(日)14:00スタート

会場 : 大阪天王寺公園エントランスエリア「てんしば」

▼あべてんフェスの詳細はこちら

URL:

https://www.ad-kintetsu.co.jp/abetenfes/

「Geisha Theater」は、2024年6月16日14:00〜14:30 てんしばにて、大阪・関西万博300日前記念イベント「万博300日前!あべてんフェス」に出演!

■イベント出演の背景

戦前は道頓堀のあたりは多くの芝居小屋で賑わっていました。

現在でも大阪には大衆演劇場の小屋が25もあり日本一多いです。

しかしながら、コロナ禍や観客の高齢化が影響して、運営が大変厳しい劇場や劇団も多くあります。

まずは一人でも多くの方に大衆演劇を知って欲しい、認知度を高めたいとの思いで、2017年より海外の方を劇場に案内する活動をボランティアで始めました。

またそこから派生して、着物や日本髪にも興味を持ってもらえるような花魁道中といったイベントも開催しています。

「万博300日前!あべてんフェス」では、大衆演劇界注目の子役:清士郎&かぐらによる可憐な舞、Geisha Theaterによる殺陣中心の時代劇お江戸スリラー、京都のダンスチームUDM CREWによる和洋折衷のラストショーとバラエティに富んだ30分が送られます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 清士郎&かぐらによる可憐な舞も!Geisha Theater「万博300日前!あべてんフェス appeared first on Dtimes.