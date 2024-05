ポケモンセンターで販売中の手のひらサイズのぬいぐるみ「Pokemon fit」シリーズにカロス地方のポケモンが仲間入り!

『ポケットモンスター X・Y』の舞台であるカロス地方のポケモンやジガルデ・コアなど全107種類。

ビビヨン(ボールのもよう)や、トリミアン(キングダムカット)など、もよう違い・すがた違いも登場します☆

ポケモンセンター「Pokemon fit」シリーズ/カロス地方

発売日:2024年6月15日(土)

販売店舗:

・ポケモンセンター

※発売日翌週以降、その他のポケモンストアで取り扱う可能性がございます。

※営業時間の変更や臨時休業をしている場合がございます。くわしくは、各店のスタッフボイス( https://voice.pokemon.co.jp/stv/ )をご確認ください。

・「Pokemon fit SHOP X・Y」 アトレ川崎(神奈川県川崎市)、「Pokemon fit SHOP X・Y」Hoop(大阪府大阪市)

※6月15日(土)〜30日(日)の期間で営業している店舗です。

・ポケモンセンターオンライン

※ポケモンセンターオンラインでは、6月13日(木)10時よりお取り扱いいたします。

・Amazon.co.jp「ポケモンストア」

「Pokemon fit」は、手のひらサイズのぬいぐるみ。

『ポケットモンスター 赤・緑』の舞台であるカントー地方からカロス地方まで、各地方で発見された、すべてのポケモンがラインナップされてきました。

今回登場するのは、カロス地方のもよう違い、すがた違いを含めたポケモン。

ぬいぐるみのラインナップは、ハリマロン・フォッコ・ケロマツをはじめとした、カロス地方で発見されたポケモンやジガルデ・コアなどの全107種類!

ビビヨン(ボールのもよう)や、トリミアン(キングダムカット)など、もよう違い・すがた違いも登場します。

650 ぬいぐるみ Pokemon fit ハリマロン 1,430円

651 ぬいぐるみ Pokemon fit ハリボーグ 1,760円

652 ぬいぐるみ Pokemon fit ブリガロン 1,980円

653 ぬいぐるみ Pokemon fit フォッコ 1,430円

654 ぬいぐるみ Pokemon fit テールナー 1,760円

655 ぬいぐるみ Pokemon fit マフォクシー 1,980円

656 ぬいぐるみ Pokemon fit ケロマツ 1,430円

657 ぬいぐるみ Pokemon fit ゲコガシラ 1,760円

658 ぬいぐるみ Pokemon fit ゲッコウガ 1,980円

659 ぬいぐるみ Pokemon fit ホルビー 1,430円

660 ぬいぐるみ Pokemon fit ホルード 1,760円

661 ぬいぐるみ Pokemon fit ヤヤコマ 1,430円

662 ぬいぐるみ Pokemon fit ヒノヤコマ 1,760円

663 ぬいぐるみ Pokemon fit ファイアロー 1,980円

664 ぬいぐるみ Pokemon fit コフキムシ 1,430円

665 ぬいぐるみ Pokemon fit コフーライ 1,760円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(ひょうせつのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(ゆきぐにのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(せつげんのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(たいりくのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(ていえんのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(みやびなもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(はなぞののもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(モダンなもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(マリンのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(ぐんとうのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(こうやのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(さじんのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(たいがのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(スコールのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(サバンナのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(たいようのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(オーシャンのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(ジャングルのもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(ファンシーなもよう) 1,980円

666 ぬいぐるみ Pokemon fit ビビヨン(ボールのもよう) 1,980円

667 ぬいぐるみ Pokemon fit シシコ 1,430円

668 ぬいぐるみ Pokemon fit カエンジシ(オスのすがた) 1,760円

668 ぬいぐるみ Pokemon fit カエンジシ(メスのすがた) 1,760円

669 ぬいぐるみ Pokemon fit フラベベ 1,430円

670 ぬいぐるみ Pokemon fit フラエッテ 1,760円

671 ぬいぐるみ Pokemon fit フラージェス 1,980円

672 ぬいぐるみ Pokemon fit メェークル 1,430円

673 ぬいぐるみ Pokemon fit ゴーゴート 1,760円

674 ぬいぐるみ Pokemon fit ヤンチャム 1,430円

675 ぬいぐるみ Pokemon fit ゴロンダ 1,760円

676 ぬいぐるみ Pokemon fit トリミアン(やせいのすがた) 1,430円

676 ぬいぐるみ Pokemon fit トリミアン(ハートカット) 1,430円

676 ぬいぐるみ Pokemon fit トリミアン(スターカット) 1,430円

676 ぬいぐるみ Pokemon fit トリミアン(ダイヤカット) 1,430円

676 ぬいぐるみ Pokemon fit トリミアン(レディカット) 1,430円

676 ぬいぐるみ Pokemon fit トリミアン(マダムカット) 1,430円

676 ぬいぐるみ Pokemon fit トリミアン(ジェントルカット) 1,430円

676 ぬいぐるみ Pokemon fit トリミアン(クイーンカット) 1,430円

676 ぬいぐるみ Pokemon fit トリミアン(カブキカット) 1,430円

676 ぬいぐるみ Pokemon fit トリミアン(キングダムカット) 1,430円

677 ぬいぐるみ Pokemon fit ニャスパー 1,430円

678 ぬいぐるみ Pokemon fit ニャオニクス(オスのすがた) 1,760円

678 ぬいぐるみ Pokemon fit ニャオニクス(メスのすがた) 1,760円

679 ぬいぐるみ Pokemon fit ヒトツキ 1,430円

680 ぬいぐるみ Pokemon fit ニダンギル 1,760円

681 ぬいぐるみ Pokemon fit ギルガルド(シールドフォルム) 1,980円

681 ぬいぐるみ Pokemon fit ギルガルド(ブレードフォルム) 1,980円

682 ぬいぐるみ Pokemon fit シュシュプ 1,430円

683 ぬいぐるみ Pokemon fit フレフワン 1,760円

684 ぬいぐるみ Pokemon fit ペロッパフ 1,430円

685 ぬいぐるみ Pokemon fit ペロリーム 1,760円

686 ぬいぐるみ Pokemon fit マーイーカ 1,430円

687 ぬいぐるみ Pokemon fit カラマネロ 1,760円

688 ぬいぐるみ Pokemon fit カメテテ 1,430円

689 ぬいぐるみ Pokemon fit ガメノデス 1,760円

690 ぬいぐるみ Pokemon fit クズモー 1,430円

691 ぬいぐるみ Pokemon fit ドラミドロ 1,760円

692 ぬいぐるみ Pokemon fit ウデッポウ 1,430円

693 ぬいぐるみ Pokemon fit ブロスター 1,760円

694 ぬいぐるみ Pokemon fit エリキテル 1,430円

695 ぬいぐるみ Pokemon fit エレザード 1,760円

696 ぬいぐるみ Pokemon fit チゴラス 1,430円

697 ぬいぐるみ Pokemon fit ガチゴラス 1,760円

698 ぬいぐるみ Pokemon fit アマルス 1,430円

699 ぬいぐるみ Pokemon fit アマルルガ 1,760円

700 ぬいぐるみ Pokemon fit ニンフィア 1,760円

701 ぬいぐるみ Pokemon fit ルチャブル 1,430円

702 ぬいぐるみ Pokemon fit デデンネ 1,430円

703 ぬいぐるみ Pokemon fit メレシー 1,430円

704 ぬいぐるみ Pokemon fit ヌメラ 1,430円

705 ぬいぐるみ Pokemon fit ヌメイル 1,760円

706 ぬいぐるみ Pokemon fit ヌメルゴン 1,980円

707 ぬいぐるみ Pokemon fit クレッフィ 1,430円

708 ぬいぐるみ Pokemon fit ボクレー 1,430円

709 ぬいぐるみ Pokemon fit オーロット 1,760円

710 ぬいぐるみ Pokemon fit バケッチャ 1,430円

711 ぬいぐるみ Pokemon fit パンプジン 1,760円

712 ぬいぐるみ Pokemon fit カチコール 1,430円

713 ぬいぐるみ Pokemon fit クレベース 1,760円

714 ぬいぐるみ Pokemon fit オンバット 1,430円

715 ぬいぐるみ Pokemon fit オンバーン 1,760円

716 ぬいぐるみ Pokemon fit ゼルネアス 1,980円

717 ぬいぐるみ Pokemon fit イベルタル 1,980円

718 ぬいぐるみ Pokemon fit ジガルデ(コア) 1,430円

718 ぬいぐるみ Pokemon fit ジガルデ(10%フォルム) 1,980円

718 ぬいぐるみ Pokemon fit ジガルデ(50%フォルム) 1,980円

718 ぬいぐるみ Pokemon fit ジガルデ(パーフェクトフォルム) 1,980円

719 ぬいぐるみ Pokemon fit ディアンシー 1,980円

720 ぬいぐるみ Pokemon fit フーパ(いましめられしフーパ) 1,980円

720 ぬいぐるみ Pokemon fit フーパ(ときはなたれしフーパ) 1,980円

721 ぬいぐるみ Pokemon fit ボルケニオン 1,980円

「ポケモンカフェ」の「選べるポケモンラテ」に、カロス地方のポケモンたちが仲間入り!

2024年6月15日(土)より、東京・日本橋と大阪・心斎橋の「ポケモンカフェ」では、「選べるポケモンラテ」にカロス地方に登場するポケモンたちが仲間入りします。

「Pokemon fit」と一緒に楽しんでくださいね!

カロス地方のポケモン全107種が仲間入り!

ポケモンセンター「Pokemon fit」シリーズ/カロス地方は、2024年6月15日(土)より発売です。

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※表示価格は、すべて税込です。

※生産地の状況により、発売日の延期や価格を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※写真はイメージです。実際の商品と、色やデザインが異なる場合がございます。

※店舗によって、取り扱い商品や商品在庫数量が異なります。

※数量には限りがございますので、万一品切れの際は、ご容赦ください。

※できるだけ多くのお客様にお求めいただけるよう、購入数を制限させていただく場合がございます。

