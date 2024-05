ペルー北部ラ・リベルタ県パイハンで今月15日、木材などを粉砕する機械「ウッドチッパー」の投入口の中に、50代の男性が転落して死亡した。着用していたジャケットが機械に巻き込まれてしまったという。当時の動画とともに、ベネズエラのニュースメディア『Alertas 24』などが伝えた。【この記事の動画を見る】悲劇の事故死を遂げたのは58歳(一部報道では54歳とも)のフアン・デ・ラス・ロサス・トーレス・チャベスさん(Juan de las Rosas Torres Chávez)で、大型のウッドチッパーで収穫後のトウモロコシの茎や葉(残渣)の粉砕作業を行っている最中だった。

動画では、残渣が積まれた荷台があり、そのすぐ隣にウッドチッパーが置かれているのが見て取れる。事故当時、同僚2人は荷台に立ち、残渣の束を荷台の端まで運ぶ作業を担当。一方のフアンさんは、ウッドチッパーの投入口の前に立ち、同僚が運んできた束を中に落として詰め込んでいた。ところがフアンさんは、ジャケットが強力な回転刃に巻き込まれ、前のめりになったかと思うと頭から投入口に転落してしまい、両脚を突き出すようして姿を消した。フアンさんがウッドチッパーに吸い込まれていく様子を目の当たりにした同僚は、慌てて残渣を放り投げ、フアンさんの脚を掴もうとするが間に合わない。そして機械を停止させるも、身体の一部が粉砕され、機械上部から勢いよく排出されてしまい、ほぼ即死の状態だったという。この事故を受け、フアンさんとの間に8人(一部報道では5人)の子供がいる妻は「夫は家族の唯一の稼ぎ手だったのに…」と悲嘆に暮れており、雇用主は葬儀費用の負担や今後の経済的援助を申し出ているという。ちなみに昨年9月にはギリシャの精肉店で、50歳の女性が業務用肉ミキサーを清掃中、頭から機械に巻き込まれて死亡していた。最初に異常に気付いたのは、一緒に清掃作業をしていた娘だったという。画像は『HOYPERÚ TV Facebook「#Tragedia」』『Libertad bajo palabra 「Trabajador muere en máquina procesadora de alimentos; dejó viuda a su esposa con ocho hijos」』『Parapolitika.gr. 「Τραγωδία στο Μεσολόγγι: Αυτή είναι η κρεατομηχανή που κατακρεούργησε την 50χρονη」(Image: Newsflash)』『The Daily Star 「Dad’s body ‘split in half’ after falling to grisly death in 1,500C vat of molten iron」(Image: Caterpillar)、「Man, 39, decapitated after getting caught in chicken machine while cleaning it」(Image: Carlos Lynn / Facebook)』『news.com.au 「Jill Greninger dies falling into meat grinder at Economy Locker Storage Co in Pennsylvania」(Picture: Facebook)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)