チームラボ、世界遺産ジッダ歴史地区に、中東初の「チームラボボーダレス」をオープン。2024年夏

チームラボとサウジアラビア王国文化省による、大規模なミュージアム「teamLab Borderless Jeddah」(チームラボボーダレス ジッダ)が、ジッダ歴史地区に、2024年夏にオープンすることが決定した。紀元前にまで遡る文明の痕跡のある歴史都市ジッダ。延床面積約10,000平方メートルに及ぶチームラボボーダレス ジッダは、ユネスコ世界文化遺産 ジッダ歴史地区 を見渡すアルバイン・ラグーンのほとりに常設される。

チームラボボーダレスは、アートコレクティブ・チームラボの境界のないアート群による「地図のないミュージアム」。アートは、部屋から出て移動し、他の作品と関係し影響を受け合い、他の作品との境界線がなく、時には混ざり合う。チームラボボーダレスは、そのような作品群による境界なく連続する1つの世界だ。人々は、境界のないアートに身体ごと没入し、「境界なく連続する1つの世界の中で、さまよい、探索し、発見する」。中東初となるジッダのチームラボボーダレスは、「Borderless World(ボーダレスワールド)」「運動の森」「学ぶ!未来の遊園地」「ランプの森」「EN TEA HOUSE - 幻花亭」によって構成され、独立しながらも複雑に関係し合う約80の作品群を展示する。チームラボ《Untitled》 © チームラボチームラボ《Untitled》 © チームラボBorderless World(ボーダレスワールド)人は自らの身体で自由に動き、他者と関係性を持ち、身体で世界を認識する。そして身体は時間を持ち、頭の中での考えは、他の考えと境界が曖昧で影響を受け合い、時には混ざり合う。アートも、部屋から出て、自ら動き出し、人々と関係性を持ち、身体と同じ時間の流れを持つ。作品は、他の作品とコミュニケーションし、影響を受け合い、他の作品との境界がなく、時には混ざり合うのです。そのような作品群による、境界のない連続する1つの世界「チームラボボーダレス」。人々は、世界をさまよい、意思のある身体で探索し、他者と共に新しい世界を創り、発見していく。チームラボ《Untitled》 © teamLaチームラボ《Untitled》 © teamLabチームラボ《人々のための岩に憑依する滝》、《花と人、コントロールできないけれども共に生きる - A Whole Year per Hour》、《追われるカラス、追うカラスも追われるカラス:境界を越えて飛ぶ》© チームラボ ※参考画像チームラボ《Light Vortex》© チームラボ ※参考画像チームラボ《Infinite Crystal World》© チームラボ ※参考画像チームラボ《The Way of the Sea:虚空の宇宙》© チームラボ ※参考画像運動の森「身体で世界を捉え、世界を立体的に考える」をコンセプトに、脳の海馬を成長させ、空間認識能力を鍛える新しい「創造的運動空間」。複雑で立体的な空間で、強い身体性を伴って、身体ごとインタラクティブな世界に没入する。チームラボ《つぶつぶの地層のふわふわな地形 - A Whole Year per Year》 © チームラボチームラボ《あおむしハウスの高速回転跳ね球》 © チームラボチームラボチームラボ《イロトリドリの群れの中のエアリアルクライミング》 © チームラボ学ぶ!未来の遊園地共同的な創造性、共創(きょうそう)をコンセプトにした教育的なプロジェクトであり、他者と共に自由に世界を創造することを楽しむ「遊園地」。チームラボ《つながる!積み木のまち》 © チームラボチームラボ《スケッチオーシャン》 © チームラボランプの森チームラボ《呼応するランプの森 - ワンストローク, Fire》© チームラボ ※参考画像EN TEA HOUSE - 幻花亭チームラボボーダレス内にあるティーハウス。一服の茶を点てると、茶に花が生まれ咲いていきます。花々は茶がある限り無限に咲き、器の中の茶は、花々が咲き続ける無限の世界となる。その無限に広がる世界をそのまま飲むティーハウス。チームラボ《小さきものの中にある無限の宇宙に咲く花々》© チームラボ ※参考画像この度ジッダにオープンするチームラボボーダレス ジッダは、チームラボとサウジアラビア王国文化省の共同プロジェクトとして、ジッダ歴史地区の歴史的・文化的な都市中心部を、王国の多様な歴史を反映した活気ある文化中心地として保存することを目指している。紅海沿岸の都市ジッダに位置するチームラボボーダレス ジッダは、ユネスコ世界文化遺産 ジッダ歴史地区 を見渡すアルバイン・ラグーンのほとりに常設される。© JHD PhotographyteamLab Borderless Jeddah(チームラボボーダレス ジッダ)https://www.teamlab.art/jp/e/jeddah/#teamLabBorderlessCulture Square, Jeddah Historic District, Jeddah開館日2024年夏