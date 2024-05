映画史に残る神話的名作『猿の惑星』の“完全新作”として描かれる『猿の惑星/キングダム』がIMAXや4Dを含む全11バージョンで上映されることが決定した。さらに、IMAX、4D、ドルビーシネマ、スクリーンX、4種類のラージフォーマット版ポスター(日本語版)が公開されている。

本作は猿と人間の立場が逆転した驚愕の世界を描き、SF映画の金字塔として世界中に衝撃を与えた『猿の惑星』の“完全新作”。かつて人間によって生み出された猿ウィルスが猛威をふるい、大都会だった世界は荒廃。高い知能と言語を得た猿たちはさらなる進化と絶対的な支配のため人類の残した“ある秘密”を探しながら、巨大な帝国“キングダム”を築こうとしていた。

そんな“猿の惑星”の名を象徴するような本作の世界を余すことなく堪能できるのは、多種多様な全11タイプの上映形式[2D(字幕・吹替)/IMAX(2D字幕)/ドルビーアトモス(2D字幕)/ドルビーシネマ(2D字幕)/4D(2D字幕、2D吹替)/スクリーンX(字幕・吹替)/ULTRA4DX(字幕・吹替)]。シリーズ最大スケールで描かれる“猿に支配された世界”を大迫力の映像と音響でより豪華に味わうことができる。

ラージフォーマットのポスタービジュアルには、人間だけでなく猿も力で支配しようとする冷酷な独裁者プロキシマス・シーザーが君臨する姿、そんなプロキシマスによって奪われた家族を救い出すため馬に乗って旅をする主人公のノア、ノアと共にプロキシマスに立ち向かうことを決意するも意味深な表情を浮かべるノヴァの姿が描かれ、“猿&人間”VS"猿”の衝突だけでなく、それぞれの思惑が渦巻いたストーリーが展開されることを予感させる。

本作の監督を務めるウェス・ボールが「本作の世界には心を揺さぶられます。実際にこの世界に行って、住んでみたいと思うような美しさがあり、同時に哀愁もあります。なぜなら、ここが人間の過ちが生んだ世界だからです」と解説するように、本作では予測不能な物語と共に深いメッセージが込められた世界観も大きな見どころだ。「この美しい緑の水面下にはクールなコンセプトが隠れています」。

全てを掌握しようとする独裁者プロキシマス・シーザーに反旗を翻すため立ち上がるノアとノヴァ。だがノヴァは、猿たちの知らない重大な“秘密”を抱えていた……。種を超えたその団結は、狂気の支配を止めることができるのか。それとも、圧倒的力に飲み込まれてしまうのか。

映画『猿の惑星/キングダム』は、2024年5月10日(金)より劇場公開。

