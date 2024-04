Aimer、6月5日発売の新作E.P.「遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-」収録内容・アートワーク公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6月5日に発売となる、Aimerの新作E.P.「遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-」の新アーティスト写真&アートワークが公開された。

4月からテレビドラマが大好評放送中、さらに5月31日(金)には永野芽衣・高橋文哉が出演する映画の公開も決定しているTBSドラマストリーム『からかい上手の高木さん』主題歌・映画『からかい上手の高木さん』主題歌「遥か」をはじめ、2月に公開された主演・土屋太鳳、佐久間大介、金子ノブアキ出演の新感覚サスペンス・スリラー映画『マッチング』主題歌「800」、そして世界的大ヒットゲーム『原神』の中国ビリビリで配信されたオンラインイベント「原神新春会 2024」で歌われた「End of All」の、2024年に発表した新曲3曲に加え、6月からスタートする海外ワンマンライブツアー「Aimer 3 nuits tour 2024」のために再アレンジされたAimerの人気楽曲「Ref:rain」のアナザーバージョン「Ref:rain -3 nuits ver.-」も収録された、2024年初のCDパッケージとなる。

「Ref:rain -3 nuits ver.-」Music Videoを収録したBlu-rayを同梱した、通常のCDの約4枚分の大きさの特装オリジナルパッケージ仕様の初回生産限定盤(CD+BD)と通常盤(CD)の2仕様にてリリース!

さらに、各CDショップにてご購入いただいた方には、店舗別のオリジナル特典もプレゼント!詳細はAimerのオフィシャルサイトをチェックしてほしい。

そして、今年の10月からは全国10都市19公演の全国ホールツアーの開催も決定!2024年は、5年ぶりの海外ワンマンライブツアー・全国ホールツアーの開催に加え、新作E.P.のリリース、そして全国30局をネットした初の地上波ラジオレギュラー番組「Laid-Back radio」もスタートし、ますますその活動の幅を広げるAimer。今後の活動に乞うご期待!

●リリース情報Aimer NEW E.P.「遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-」6月5日発売CD予約はコチラhttps://aimer.lnk.to/20240605_EP

【初回生産限定盤(CD+Blu-ray)】



品番:VVCL2500-2501

価格:¥3,080(税込)

特典映像収録Blu-ray同梱

特装オリジナルパッケージ仕様

【通常盤(CD)】



品番:VVCL2502

価格:¥2,200(税込)

<収録楽曲>

・遥か(TBSドラマストリーム『からかい上手の高木さん』主題歌/映画『からかい上手の高木さん』主題歌)

・800(映画『マッチング』主題歌)

・End of All

・Ref:rain -3 nuits ver.-

All songs Produced by 玉井健二(agehasprings)

●配信情報

TBSドラマストリーム『からかい上手の高木さん』主題歌

映画『からかい上手の高木さん』主題歌

「遥か」

配信中



配信リンクはこちら

https://aimer.lnk.to/Haruka

映画『マッチング』主題歌

「800」

配信中



配信リンクはこちら

https://aimer.lnk.to/800

●ライブ情報

Aimer2024年秋 全国10都市19公演ホールツアー

10/25(金)・10/26(土)市川市文化会館 大ホール(千葉県)

11/2(土)・11/3(日祝)神戸国際会館こくさいホール(兵庫県)

11/30(土)・12/1(日)仙台サンプラザホール(宮城県)

12/6(金)・12/7(土)愛知県芸術劇場大ホール(愛知県)

12/14(土)・12/15(日)パシフィコ横浜 国立大ホール(神奈川県)

2025年

1/12(日)・1/13(月祝)福岡サンパレスホテル&ホール(福岡県)

1/25(土)・1/26(日)ロームシアター京都 メインホール(京都府)

2/1(土)高崎芸術劇場 大劇場(群馬県)

2/21(金)・2/22(土)フェスティバルホール(大阪府)

3/8(土)・3/9(日)東京ガーデンシアター(東京都)

チケット価格:【全席指定】8,800円(税込)

チケット一般発売日:後日発表

[Aimerオフィシャル・ファンクラブ“Blanc et Noir”]会員限定 最速先行受付(抽選)

受付期間:2024/4/13(土) 17:00〜2024/4/21(日) 23:59

受付URL

https://k.aimer-web.jp/ticket_240413/

※Aimerオフィシャルファンクラブ“Blanc et Noir”はモバイルファンクラブサイトです。スマートフォンよりアクセスください。

Aimerワンマンライブツアー

「Aimer 3 nuits tour 2024」

上海公演

6/15(土)

会場:Mercedes-Benz Arena/上海梅赛紱斯-奔驰文化中心

※開場・開演/チケット発売に関しては後日発表いたします。

https://weibo.com/u/2726846733

台北公演

6/22(土)

会場:NTSU Arena(林口體育館)

時間:OPEN 17:00 / START 19:00

(※現地状況により変動の場合があります)

チケット:NTD 4800 / 3800 / 3200 / 2800 / 2200 / 1600

一般発売:3/30(土)12:00(台湾時間)

プレイガイド:KKTIX

https://kktix.com/

http://www.facebook.com/amusetaiwan

主催 Amuse Entertainment Taiwan/Bin Live

お問い合わせ:info@tw.amuse.co.jp

香港公演

7/9(火)

会場:AsiaWorld-Expo, Hall 10

時間:OPEN TBD / START 20:00

(※現地状況により変動する場合があります)

チケット:HKD 1380 / 1080 / 780

一般発売:4/9(火)11:00(香港時間)

プレイガイド:KKTIX

https://kktix.com/

主催:ELF ASIA/Amuse Hong Kong

お問い合わせ:enquiry@elf-asia.com

●作品情報

TBSドラマストリーム『からかい上手の高木さん』

毎週火曜深夜23時56分〜24時26分 ※一部地域を除く

(※放送日によって放送時間が異なります)

地上波放送後、「TVer」「TBS FREE」にて1週間無料見逃し配信

先行配信:3月26日から先行して「Netflix」にて毎週火曜配信中

出演者

月島琉衣 黒川想矢

森永怜杏 川尻拓弥 早瀬 憩 永原諒人 市村優汰

水野哲志 芹沢 凜 桔河芽りさ 吉沢凛音/江口洋介

映画 『からかい上手の高木さん』

2024年5月31日(金)全国公開

<ストーリー>

10年の時を越えて紡がれる、最高に愛おしい、初恋(からかい)の物語。

とある島の中学校。隣の席になった女の子・高木さんに、何かとからかわれてしまう男の子・西片。

どうにかしてからかい返そうと策を練るも、いつも見透かされてしまい失敗…。

そんなかけがえのない毎日を過ごしていた二人だったが、ある日離ればなれになってしまう…。

それから10年--、高木さん(永野芽郁)が島に帰ってきた!

「西片、ただいま。」

母校で体育教師として奮闘する西片(高橋文哉)の前に、教育実習生として突然、現れたのだった!

10年ぶりに再会した二人の、止まっていた時間と、止まっていた「からかい」の日々が、再び動き出す――。

キャスト:永野芽郁 高橋文哉

鈴木仁 平祐奈 前田旺志郎 志田彩良 白鳥玉季 齋藤潤 / 江口洋介

原作:山本崇一朗「からかい上手の高木さん」(小学館「ゲッサン少年サンデーコミックス」刊)

監督:今泉力哉

脚本:金沢知樹 萩森淳 今泉力哉

主題歌:「遥か」Aimer(SACRA MUSIC/Sony Music Labels Inc.)

プロデュース:大澤祐樹 森川真行

音楽:大間々昂

制作プロダクション:ファインエンターテイメント

配給:東宝

●番組情報

Aimerレギュラーラジオ

『Laid-Back radio』

放送日時:各局それぞれOA時間が異なります

4月1日(月)〜各局順次スタート!

放送局:JFN系列 30局ネット

番組HP

https://audee.jp/program/show/300007697

予定ネット局

FM青森、FM岩手、FM仙台、FM山形、ふくしまFM、FM GUNMA、FM栃木、TOKYO FM、FM新潟、FM長野、FMとやま、FM石川、FM福井、FM GIFU、FM三重、FM滋賀、Kiss FM KOBE、FM 山陰、FM岡山、広島FM、FM山口、FM香川、FM徳島、FM高知、FM佐賀、FM長崎、FM大分、FM熊本、FM宮崎、FM沖縄(以上 全30局でO.A)

※ネット局は変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

※各局ごとにオンエア時間が異なります。各局タイムテーブルをご確認ください。

※オンエア地域では、radikoからスマホ・PCでも聴取可能です。

※radikoプレミアムでは、オンエア地域以外でも上記局を聴取可能です。

©2024映画『からかい上手の高木さん』製作委員会 ©山本崇一朗/小学館 ©TBS

