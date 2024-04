さぁ旅立とう 虹の先へ――！ひとつひとつの“星”が未来を紡いだ“THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite! Fantastic Fireworks”DAY 2レポート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4月21日、8ユニット・26人のアイドルたちの放つ色とりどりの輝きが、神奈川・Kアリーナ横浜の広大な会場を花火のように彩った。大阪・横浜の2都市で行われた「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(以下、「シャニマス」)の6周年ライブツアーの最終日、“THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite! Fantastic Fireworks”DAY 2公演。約3時間、30曲超、「シャニマス」の魅力が目いっぱい詰まったライブのレポートをお届けする。

TEXT BY 北野 創

8ユニットの個性豊かな花火が見せるカラフルな景色

前日の横浜公演DAY 1と同様、“Fantastic Fireworks”というサブタイトルのもとナイトカーニバル感のあるステージ演出をベースにしつつ、DAY 1とは一部異なるセットリストが展開されたこの日のライブ。まずは本ツアー恒例となった、デビ太郎の着ぐるみとダンサーたちによる準備運動の時間(「283体操」)、協賛読みの時間を経て、プロデューサー(「アイドルマスター」シリーズのファンの呼称)たちの臨戦態勢もばっちりとなったところで、オープニングムービーの花火が盛大な景色を生み出すなか、26人のアイドルたちがステージと花道に登場。ライブの幕開けを飾ったのは前日と同じく「Spread the Wings!! (Come and Unite Ver.)」。パーカッションやレゲエホーンが加わったトロピカルなアレンジ、さらにはメインステージから火花が噴き出す演出が、いつも以上の昂揚感を引き出してくれる。

そしてここからは8ユニットがそれぞれのカラーを示すように1曲ずつ披露していく。まずはノクチルが疾走感あるロックナンバー「夢が夢じゃなくなるその日まで」を花道のステージで披露。和久井 優(浅倉 透役)、土屋李央(樋口円香役)、田嶌紗蘭(福丸小糸役)、岡咲美保(市川雛菜役)の4人が仲良く歩きながら歌を届ける姿、声を合わせて歌うサビ、みんなで輪になってみんなで手を伸ばす締めなど、絆を感じさせる瞬間が多々あった。メインステージに登場した放課後クライマックスガールズは、スクリーンに映るド派手な映像を背にしながら「全力アンサー」をパフォーマンス。前日は4人での出演だったが、この日は河野ひより(小宮果穂役)、白石晴香(園田智代子役)、永井真里子(西城樹里役)、丸岡和佳奈(杜野凛世役)、涼本あきほ(有栖川 夏葉役)のフルメンバーということもあって全力度もマックス。祭りのごとく盛り上げる。

この日も関根 瞳(櫻木 真乃役)と峯田茉優(八宮 めぐる役)の2人での出演となったイルミネーションスターズは、煌びやかなアップナンバー「BRIGHTEST WHITE」で、真っ白な空のようにどこまでも広がる夢の可能性をそのステージングで表現。背中合わせのフォーメーションから天高く歌い上げるラスサビの展開も美しい。続くアンティーカも、前日と同じく菅沼千紗(田中摩美々役)、八巻アンナ(白瀬咲耶役)、希水しお(三峰結華役)、結名美月(幽谷霧子役)の4人体制だが、絶対的センターの月岡恋鐘(礒部花凜)を欠いてもなお強烈な世界観を体現できるのが彼女たちの強さ。ダークなゴシックメタル「幻惑SILHOUETTE」を稲光がちらつくなか、アリーナを自分たちの色に染め上げる。ふわふわツインテール姿の菅沼、黒縁メガネをかけた希水と、前日よりもさらに見た目をキャラクターに寄せていたところもポイントだ。

川口莉奈(斑鳩ルカ役)、三川華月(鈴木羽那役)、小澤麗那(郁田はるき役)から成るコメティックは、はるきのセンター曲「くだらないや」を披露。独特の愛らしさを湛えた早口歌唱が印象的な小澤、正統派の透明感あるボーカルが映える三川、聴き手の感情をもかき乱すような情動を歌声に込めた川口、それらが三位一体で迫る衝撃はコメティックにしか起こし得ない。そして紫月杏朱彩(七草にちか役)と山根 綺(緋田美琴役)によるシーズは、大人っぽいナンバー「SWEETEST BITE」を息の合ったダンスパフォーマンスと共に披露。それぞれ黒と白で統一した衣装は対照的だが、2人とも髪形はポニーテールという統一感もあり、2人組ユニットならではのコントラストとシンクロの対比で魅せる。

田中有紀(芹沢あさひ役)、幸村恵理(黛 冬優子役)、北原沙弥香(和泉愛依役)のストレイライトはEDM寄りのゴリゴリなダンスチューン「BURN BURN」で会場を赤々と燃え上がらせる。スタイリッシュにして情熱的なパフォーマンス、アウトロでの余裕たっぷりに迫る振付も彼女たちならではだ。その一方でキュートに全振りしたステージングを見せてくれたのが、黒木ほの香(大崎甘奈役)、前川涼子(大崎甜花役)、芝崎典子(桑山千雪役)によるアルストロメリア。ドラムンベース寄りのカワイイフューチャーベース「Love Letter」でプロデューサーたちに愛のお便りを届ける。ラストは芝崎の投げキッスから3人がトーテムポールのように顔を縦に並べてポージング。最初から最後までかわいさ全開だった。

放課後クライマックスガールズ、アルストロメリア、ストレイライト、コメティックによるMCを挿み、お次は本ツアー恒例となっている3チームに分かれての盛り上げ合戦。Team.Sol(峯田、八巻、永井、涼本、芝崎、幸村、和久井、岡咲、紫月、小澤)による「Hide & Attack」(原曲はストレイライト)、Team.Stella(関根、河野、白石、黒木、田中、土屋、山根、三川)による「Fashionable」(原曲はシーズ)、Team.Luna(菅沼、希水、結名、丸岡、前川、北原、田嶌、川口)による「Dye the sky.」と、DAY 1と共通の演目で会場のボルテージをさらに引き上げていく。いずれも甲乙つけがたい盛り上がりだったが、やはり全体曲「Dye the sky.」における蹴りや拳を掲げるアクションなどを含めた気骨たっぷりのステージングと、虹色から白に移り変わるライト演出にはグッとくるものがあった。

反則級の選曲&組み合わせ連発!お楽しみのスペシャルDJライブ

そして今回のツアーの中でもサプライズ的な要素が強く、プロデューサーたちの間でも話題となったのが、各公演ごとに1人のアイドルがDJを務めてその日だけの特別なメドレーを届けるスペシャルDJライブの時間。横浜公演DAY 1のDJ小糸(田嶌)に続いて、DAY 2では和泉愛依(北原)がDJを担当。1曲目から放課後クライマックスガールズ全員による「絶対正義 EVERY DAY」が飛び出し、会場中が一気に沸く。元々は果穂が歌うヒーロー作品「ジャスティスV」のテーマ曲として、エイプリルフール企画で誕生したこの楽曲。今回は曲中にて5人でヒーローショー的な寸劇を行う場面もあり(もちろんヒーロー役は果穂で、彼女が樹里たちに捕らわれた智代子を救う)、放クラらしいアレンジになっていた。

そこからさらに意表を突いた選曲&組み合わせで会場を熱狂させたのが、コメティックの三川と小澤(=羽那とはるき)による「アルストロメリア」のカバー。“チュ チュ チュ”の部分でお互いのほっぺたを突いたり、最後は頬をくっつけ合う場面もあり、コメティックでは見ることのできない2人のかわいらしい振る舞いに、気絶しそうになったり、しどろもどろになったプロデューサーも多かったのではないだろうか。

チルなサウンドを挿んで、DJ愛依からまたも強烈な一発が。それはシーズによる「Anniversary」(原曲はアルストロメリア)。しかも2番からの歌詞にフォーカスを当てた歌唱で、“それぞれに願い それぞれに迷い 別々の場所で大人になってゆく”“でも最後はひとつだから”といったフレーズの1つ1つが、シーズのにちかと美琴の関係性と重なり合うことで、また別の意味合いを持って響く。2人は切なくも美しいメロディを優雅に歌い上げて、プロデューサーたちの心を浄化していった。

そのシーズの楽曲「Fly and Fly」を希水と和久井(=結華と透)のコンビがワンコーラス披露して盛り上げると、今度は白石と田嶌(=智代子と小糸)のちょこいとコンビが「SOS」(冬優子のソロ曲)を愛くるしさたっぷりにカバー。ツインテールの2人はラストでハグし合い、手で一緒にハートマークを作ってラブリーを振りまいた。そしてスペシャルメドレーの締め括りは、八巻、丸岡、芝崎(=咲耶、凛世、千雪)による「また明日」(甜花のソロ曲)。この3人のアイドルの共通項と言えば、283プロの寮で生活していること。帰り道の情景を描いた歌詞を踏まえて聴くと、それぞれアイドルの夢を追って同じ住まいで暮らす3人の“また明日”に向かって一歩ずつ進んでいく様子が浮かんで、心がほっこりする。粋なセレクトの連発でプロデューサーたちを歓喜させたDJ愛依だった。

そしてここからは、DAY 1と同様、ゲーム内投票イベント「シャイニーPRオファー」によって生まれた3曲が連続で披露される。ただし曲順は前日と違っていて、この日は田中、峯田、永井(=あさひ、めぐる、樹里)によるノリノリのラップチューン「GOTCHA」からスタート。“振舞い 振舞い 振舞い”と3本マイクで威勢よく盛り上げると、続いては河野、幸村、北原(=果穂、冬優子、愛依)による熱いアニメ主題歌風のロックチューン「ONE STAR」へ。さらに黒木、岡咲、菅沼(=甘奈、雛菜、摩美々)が歌うラグジュアリーな2ステップ歌謡「輝きにかわる」で蠱惑的なステージを見せて会場をメロメロにしていた。

「星の声」が照らし出す希望、6周年とその先の未来へ

イルミネーションスターズ、アンティーカ、ノクチル、シーズによるMCを経て、ライブはついに後半戦に突入。ここからは6周年衣装に着替えた8ユニットが、再び自分たちの楽曲を披露していく。先陣を切ったのは放課後クライマックスガールズ。歌い始める前に河野が「私たちと一緒に踊ってくれませんかー!」と呼び掛けてサビの振付をみんなで一通りレクチャーすると、和のフレイバーを取り入れたお祭りナンバー「ハナサカサイサイ」でセイヤー!と満開の花を咲かせる。アルストロメリアは先ほどの「Love Letter」と同じく聴き手に想いを届ける要素の強い「メッセージ」を披露。頭をなでなでするような手振り、弓矢でハートを射抜くような振付も交えながら“大好き”の4文字を届け、最後は照れながら手紙を渡すようなポーズで愛らしく締め括った。

コメティックは前日に続き「無自覚アプリオリ」で不遜にして鮮烈なパフォーマンスを披露。初ステージとなった前回の5.5thライブから回を重ねるたびに3人のコンビネーションはパワーアップしており、この日もDAY 1を凌駕する気迫と熱量がステージから伝わってくる。特にDメロからの心が追い付けられていくような緊迫感、川口の“うんざりしてんだよ”という叫びはますます鋭く刺さるものになっていた。そして歌い出しの「Yeah!」という歌声から会場中の熱を一気に沸き立たせたのがストレイライト「Another Rampage」。3人が歌とダンスを介してパッションをぶつけると、客席にはウルトラオレンジの光が燃え広がってどんどん延焼していく。

その焼け野原にラテンポップのクールで情熱的な風を吹かせたのがシーズの「White Story」。首を横に振る艶めかしい動き、後半の背中合わせで歌う場面での凛々しい姿も麗しく、シーズならではの洗練性と意志の強さを存分に輝かせていた。続くアンティーカは白く眩しい光に包まれながら「有彩色ユリイカ」を披露。アップテンポなプログレメタルを歌いこなす様は勇ましく、曲中でたびたび見られる華麗な所作は高潔そのもの。終盤で4人の歌声が次々と折り重なっていくパートも美しく、まるで光の騎士のような存在感を放っていた。

そしてイルミネーションスターズは、アプリゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism」発の新曲「枕木の歌」をライブ初披露。しかも体調不良により本ツアーの参加が見送られた近藤玲奈(風野灯織役)の歌声も音源で補完する形で届けられた。ここまで本ツアーでは関根と峯田が2人で近藤の歌割りを分け合って担当してきたわけだが、やはり「枕木の歌」の初披露において灯織の歌声は欠かしてはならないものだったのだろう。特に灯織が歌う落ちサビの“離れても 出会えた日や 過ごした日々は 消えやしない”というフレーズは、彼女が不在のこの瞬間、特別な意味を帯びて伝わってくる。また会えるそのときまで、「枕木の歌」を本当の意味で3人一緒に歌うその日が来ることを願って。関根と峯田の溌剌とした歌声を含め、1つの約束のような、心をキュッと締め付ける名演だった。

ノクチルはライブの終盤に相応しいエモーショナルなナンバー「青とオレンジ」で会場の気持ちを一体にする。彼女たちの背後のスクリーンに映るのは夕景の学校。限りある青春という時間を、不安や希望も共に分かち合いながら一緒に歩む4人。その絆は引いては、アイドル活動という青春を共に過ごす283プロのメンバー全員、プロデューサーたちを含むすべての人たちの想いに重なるものなのかもしれない。客席から巻き起こった「Wow Wow」という大合唱の声は、アイドルとプロデューサーたちの絆の証としてアリーナに大きくこだましていた。

その眩しいオレンジ色の光、夕焼けのように切なくも温かな光景に続くのは、満天の星空。この日の出演アイドル26名全員がメインステージに姿を現し、アプリゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism」のテーマソング「星の声」を歌い始める。どこか切なさを伴ったイントロから徐々に高揚していくサウンド、全員ピッタリと動きを合わせて舞うように歌うアイドルたち。サビで“さぁ旅立とう 虹の先へ 真っ白な地図を広げて”というフレーズと共にスクリーンに広がる流星。目の前に広がる景色があまりにも壮観すぎて言葉にならない。アイドルたち1人1人のカラーが、それぞれ違った輝きとなって、色の無い宇宙を照らし出す。様々な個性の「星の声」が会場を幸福感で満たしていく。彼女たちという星との出会いこそが、希望であり、光ある未来に繋がっていくのだ。楽曲の終盤で大量の紙吹雪がキラキラと降り注ぎ、終演後も虹色のレーザーライトが消えることなく輝き続けるその光景は、あまりにも感動的だった。

アンコールは全員参加による「夢咲きAfter School」(放課後クライマックスガールズ)からスタート。河野の「Everybody Let’s Go!」という元気いっぱいな歌声を合図に、ツアーグッズのTシャツ姿に着替えたアイドルたちがメインステージや花道に登場して、プロデューサーやカメラに思い思いのリアクションをしながら楽しそうに盛り上がる(ただしルカ役の川口はいつものクールな雰囲気に徹していた)。さらにDAY 1と同じくノクチル「あの花のように」を全員で歌唱。“きみ”と歩む青春を歌声だけでなくユニットの仲間同士で手を繋ぐ姿などで表現する(特にイルミネーションスターズの2人のイチャイチャ感が目立っていた)。

そこから各ユニットの代表からの挨拶を挿み(5th LIVEにソロアイドルとして出演していた川口は、今はコメティックの心強い仲間がいることに触れて涙を見せていた)、最後はサンバ風のアレンジでよりハイテンションになった「Let’s get a chance(Come and Unite Ver.)」を全員で歌って賑やかに終演。締めは関根の音頭で「プロデューサーさん、これからもアイマスですよー!」「アイマスー!」と会場中が気持ちを1つに合わせて声を出し、ツアーの千秋楽は幕を閉じた。

この日に開催が発表された“THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6.5th Anniversary”をはじめ、第2期の放送が決定しているTVアニメなど、これからも展開が盛りだくさんの「シャニマス」。そんななか、改めて8ユニットそれぞれの音楽的個性やパフォーマンスの魅力を存分に味わえたのが今回の6thライブだったのではないだろうか。彼女たちの翼がこの先どんな景色を見せてくれるのか。引き続き注目していきたい。

■THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite! Fantastic Fireworks

2023年4月21日(日)@Kアリーナ横浜

【DAY2】セットリスト

M1.283体操/シャイニーカラーズ

M2.Spread the Wings!! (Come and Unite! Ver.)/シャイニーカラーズ

M3.夢が夢じゃなくなるその日まで/ノクチル【和久井 優(浅倉 透 役)、土屋李央(樋口円香 役)、田嶌紗蘭(福丸小糸 役)、岡咲美保(市川雛菜 役)】

M4.全力アンサー/放課後クライマックスガールズ【河野ひより(小宮果穂 役)、白石 晴香(園田智代子 役)、永井真里子(西城樹里 役)、丸岡和佳奈(杜野凛世 役)、涼本あきほ(有栖川夏葉 役)】

M5.BRIGHTEST WHITE/イルミネーションスターズ【関根 瞳(櫻木真乃 役)、峯田茉優(八宮めぐる 役)】

M6.幻惑SILHOUETTE/アンティーカ【菅沼千紗(田中摩美々 役)、八巻アンナ(白瀬咲耶 役)、希水しお(三峰結華 役)、結名美月(幽谷霧子 役)】

M7.くだらないや/コメティック【川口莉奈(斑鳩ルカ 役)、三川華月(鈴木羽那 役)、小澤麗那(郁田はるき 役)】

M8.SWEETEST BITE/シーズ【紫月杏朱彩(七草にちか 役)、山根 綺(緋田美琴 役)】

M9.BURN BURN/ストレイライト【田中 有紀(芹沢あさひ 役)、幸村恵理(黛冬優子 役)、北原沙弥香(和泉愛依 役)】

M10.Love Letter/アルストロメリア【黒木ほの香(大崎甘奈 役)、前川涼子(大崎甜花 役)、芝崎典子(桑山千雪 役)】

M11.Hide & Attack/Team.Sol

M12.Fashionable/Team.Stella

M13.Dye the sky./Team.Luna

M14.絶対正義 EVERY DAY/放課後クライマックスガールズ【河野ひより(小宮果穂 役)、白石 晴香(園田智代子 役)、永井真里子(西城樹里 役)、丸岡和佳奈(杜野凛世 役)、涼本あきほ(有栖川夏葉 役)】

M15.アルストロメリア/三川華月(鈴木羽那 役)、小澤麗那(郁田はるき 役)

M16.Anniversary/シーズ【紫月杏朱彩(七草にちか 役)、山根 綺(緋田美琴 役)】

M17.Fly and Fly/希水しお(三峰結華 役)、和久井 優(浅倉 透 役)

M18.SOS/白石 晴香(園田智代子 役)、田嶌紗蘭(福丸小糸 役)

M19.また明日/八巻アンナ(白瀬咲耶 役)、丸岡和佳奈(杜野凛世 役)、芝崎典子(桑山千雪 役)

M20.GOTCHA/田中 有紀(芹沢あさひ 役)、峯田茉優(八宮めぐる 役)、永井真里子(西城樹里 役)

M21.ONE STAR/河野ひより(小宮果穂 役)、幸村恵理(黛冬優子 役)、北原沙弥香(和泉愛依 役)

M22.輝きにかわる/黒木ほの香(大崎甘奈 役)、岡咲美保(市川雛菜 役)、菅沼千紗(田中摩美々 役)

M23.ハナサカサイサイ/放課後クライマックスガールズ【河野ひより(小宮果穂 役)、白石 晴香(園田智代子 役)、永井真里子(西城樹里 役)、丸岡和佳奈(杜野凛世 役)、涼本あきほ(有栖川夏葉 役)】

M24.メッセージ/アルストロメリア【黒木ほの香(大崎甘奈 役)、前川涼子(大崎甜花 役)、芝崎典子(桑山千雪 役)】

M25.無自覚アプリオリ/コメティック【川口莉奈(斑鳩ルカ 役)、三川華月(鈴木羽那 役)、小澤麗那(郁田はるき 役)】

M26.Another Rampage/ストレイライト【田中 有紀(芹沢あさひ 役)、幸村恵理(黛冬優子 役)、北原沙弥香(和泉愛依 役)】

M27.White Story/シーズ【紫月杏朱彩(七草にちか 役)、山根 綺(緋田美琴 役)】

M28.有彩色ユリイカ/アンティーカ【菅沼千紗(田中摩美々 役)、八巻アンナ(白瀬咲耶 役)、希水しお(三峰結華 役)、結名美月(幽谷霧子 役)】

M29.枕木の歌/イルミネーションスターズ【関根 瞳(櫻木真乃 役)、峯田茉優(八宮めぐる 役)】

M30.青とオレンジ/ノクチル【和久井 優(浅倉 透 役)、土屋李央(樋口円香 役)、田嶌紗蘭(福丸小糸 役)、岡咲美保(市川雛菜 役)】

M31.星の声/シャイニーカラーズ

M32.夢咲きAfter school/シャイニーカラーズ

M33.あの花のように/シャイニーカラーズ

M34.Let’s get a chance (Come and Unite! Ver.)/シャイニーカラーズ

