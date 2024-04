【「ダンダダン」第149話】4月30日 公開

集英社は、コミック配信サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「ダンダダン」の第150話「厄介なやつ」を4月30日に公開した。

第150話では、全話に引き続き悪魔「メルヘンカルタ」との激闘の様子が描かれる。容赦の無い猛攻に逃げることしかできないオカルンたち。しかし、突如として目の前に見慣れた面々の姿が現れる。果たしてこのピンチを乗り越えることができるのか……。

次回は5月7日更新予定となっている。

(C) SHUEISHA INC. ALL RIGHTS RESERVED.