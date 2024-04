モンスター・ヴァース最新作『ゴジラxコング 新たなる帝国』の世界累計興行収入が5億ドルを突破したことがわかった。日本でもついに公開を迎え、まだまだ大ヒットを更新中だ。

本記事執筆時点における米の調べによれば、『ゴジラxコング 新たなる帝国』の世界興収は5億2,140万ドルを記録。2024年公開映画のランキングでは、同じく米レジェンダリー・ピクチャーズ製作のSF超大作『デューン 砂の惑星PART2』に次いで第2位の座についている。

『デューン』と『ゴジラxコング』で配給を担当する米ワーナー・ブラザースも大勝利に喜びを示している。同社モーション・ピクチャー・グループで共同会長兼CEOを務めるパム・アブディとマイケル・デ・ルカは「我々は、レジェンダリーのパートナー、『デューン』のドゥニ・ヴィルヌーヴ監督、『ゴジラ×コング』のアダム・ウィンガード監督、そして彼らのキャストとスタッフが、素晴らしいプロジェクトを実現させ、世界中の観客に届けてくれたことを祝福します」と声明を。

地底空洞世界での新たな脅威出現にゴジラとコングが共闘を余儀なくされる『ゴジラxコング 新たなる帝国』。世界興収5億ドル突破を叶えた今、次なるマイルストーンはモンスター・ヴァース最高成績の奪取だ。現時点でシリーズ5作中、興収ランキングでは3位につけており、目指すは『GODZILLA ゴジラ』(5億2,497万ドル)と『キングコング:髑髏島の巨神』(5億6,865万ドル)超え。劇中ではともに大爆走を見せるゴジラとコング、最後まで突っ走れるか。

映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』は公開中。

Source:,

The post first appeared on .