【貴方酔い】著者:芦原ハイ講談社

冴えないOL、浅木すず子26歳は、よくある1DKのマンションで、なんでもない毎日を送っていた。だが、ある日、下の階にすごいイケメンが住んでることを知る。

下の階にイケメンがいることを肴に晩酌をしていたすず子のもとに、そのイケメン栄リュージが訪ねてくる。実はペット禁止のマンションで猫を飼っているところを目撃されたため、そのことを口止めしに来たのだった。その出会い以来、2人はたびたび偶然の出会いを重ねるようになり、次第にお互いを意識するようになっていく。

下の階にすごい天然美形が住んでいて、しかも2人だけの秘密が存在して、さらにだんだんと仲良くなっていく、夢の世界でしか実現しそうにないパラダイスだが、マンガならその夢も叶う。

イケメンなのに恋愛に興味がなさそうな大学生と、恋愛に奥手なOLの、ゆっくりだけどホンワカした関係が心地よい。ああ、うちの下にもイケメンが引っ越してこないかな。

【あらすじ】

