「最美女人」

グラビアアイドルの園都さんは4月23日、自身のInstagramを更新。全裸に見えるショットを披露しました。園さんは「One of the photos from the book.(写真集に載っている1枚)」とつづり、自身の写真1枚を載せています。全裸の状態で撮影されたと思われるショットです。色っぽい表情を浮かべながら、胸の一部だけを腕で隠しています。上半身があらわになっていて、かなり際どくセクシーです。

写真集のカット

コメントでは「最美女人」「めちゃセクシー」「めちゃくちゃ最高です」「相変わらず綺麗」「セクシーで素敵」「P E R F E C T」と、称賛の声が多数上がりました。園都さんはデジタル写真集 『Fiore』を発売。今回の写真は同作品に収録されているカットのようです。自身のInstagramでは18、19日にも、同作品のカットと思われる写真を投稿。もしかすると今後、さらなるカットの公開があるかもしれませんね。期待したいところです!(文:吉岡 誠悦)