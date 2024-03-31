【AFP＝時事】中国の電子商取引（EC）大手、拼多多（ピンドゥオドゥオ、（Pinduoduo）が運営するEC市場「Temu（ティームー）」は30日、顧客の個人情報を無期限に利用する見返りにクーポンを提供するキャンペーンを中止すると表明した。ティームーは今月、英イングランドとフランスを対象に、アプリをダウンロードした上で、紹介した「友だち」の承認が得られた利用者に対し、最大100ユーロ（約1万6400円）相当のクーポンを