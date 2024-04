小米技術日本(以下、シャオミ・ジャパン)は22日、同社が展開する「Xiaomi」ブランドや「Redmi」ブランドなどの日本市場向け新商品を発表する「2024年上期 新製品発表会」を2024年5月9日(木)11時より開催するとお知らせしています。合わせて公式Webサイト内にティザーWebページ( https://event.mi.com/jp/xiaomi-launch-may-2024 )を公開し、発表会の模様はライブ中継も行うとのこと。

【新製品発表会にMiFanをご招待します】

今回もMiFanの皆様の座席をご用意させていただきました。



平日のお昼という時間帯ですので、

なかなか出席が難しいかと思いますが、

参加いただける方は以下フォームから応募をお願いいたします。https://t.co/WazdztlpJA https://t.co/SR9xvO7by6 pic.twitter.com/k2l3G3II4F — Xiaomi Japan (@XiaomiJapan) April 23, 2024

親愛なるMiFanの皆様へ



いつもシャオミ・ジャパンならびに

シャオミの製品、サービスをご愛顧くださりありがとうございます。

皆様の応援のおかげで、 私達は日々成長し

様々な製品を日本に投入することができております。



この度、わたしたちシャオミ・ジャパンは

5月9日に新製品発表会を開催する運びとなりました。

今回の発表会のテーマは「これまでにない体験を」です。



私達はこれまで、数多くの製品を日本に投入してまいりましたが、

今回はまさに、これまでにない体験ができるものを

複数発表させていただきます。



当日はライブストリーミングによる放映も予定しております。

皆様とともに、私達シャオミ・ジャパンの

新たな展開を迎えられますと幸いです。



皆様のご視聴お待ちしております。

For all photography enthusiasts in Japan, get ready for an unprecedented photography experience-mark your calendars for May 9th! https://t.co/BTETJVW8Jz — Lei Jun (@leijun) April 22, 2024



また同社の公式X(旧:Twitter)アカウントではこの新製品発表会にMiFan(同社の製品が好きだったり気になったりする人)を招待するとして参加募集を行っています。応募は2024年4月25日(木)23時59分までで、応募数が用意している席数を上回った場合には抽選を行い、当選者には4月26日(金)までに応募時に入力したメールアドレス宛に連絡するとのこと。なお、成人(18歳以上)の場合のみ参加でき、応募時には名前(ニックネームやX IDなどでOK)や当日緊急連絡用の電話番号も入力します。なお、発表会ではティザーWebページでは「これまでにない体験ができるものを複数発表」するとしており、すでに紹介しているように日本向けと見られる型番が見つかっている最新ミッドハイレンジスマートフォン(スマホ)「Redmi Note 13 Pro+ 5G(型番:24040RA98R)」(Xiaomi Communications製)のほか、Xiaomiが公開しているソースコードからKDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「au」や「UQ mobile」向けと見られる「Redmi Note 13 Pro 5G(型番:XIG05)」なども登場しそうです。さらに日本向けの認証(いわゆる「技適」)を取得していることが判明している最新プレミアムスマホ「Xiaomi 14 Ultra」についてもXiaomiのCEOであるLei Jun(雷軍)氏もシャオミ・ジャパンの公式Xアカウントの投稿に対して「For all photography enthusiasts in Japan, get ready for an unprecedented photography experience(日本のすべての写真愛好家の皆さん、前例のない写真体験の準備をしてください。)」と投稿しており、日本市場向けに正式に発表される可能性も十分に期待できそうです。その他にも専用ペンが技適を取得しているので日本でも発売されそうなタブレット「Xiaomi Pad 6S Pro 12.4」など、どういった製品が発表されるのか楽しみなところです。シャオミ・ジャパンでは2019年に日本市場に参入し、これまでスマホやタブレットに加え、スマートウォッチやスマートディスプレイ、スマートカメラ、掃除機などのさまざまな製品を投入しており、昨年9月にはさらなる発展に向けて同社の取締役社長にパナソニックモバイルコミュニケーションズやサムスン電子ジャパン、HTC NIPPON、華為技術日本などを歴任してきた大沼彰氏が就任し、同氏の長年の移動体通信業界の経験とXiaomiのイノベーションをより融合していくことによってさらに喜ばれる商品を提供して成長し続ける会社にしていくとしていました。今回、そんなシャオミ・ジャパンが日本市場向けに2024年上期 新製品発表会を開催することが案内され、告知に合わせてティザーWebページでは大沼氏から以下のようなメッセージが寄せられています。またこのティザーWebページではサインインボーナスも行われており、各日にMiアカウントでログインすると「Miポイント」がプレゼントされるほか、3日間連続で登録するとさらにMiポイントが100ポイントプレゼントされるとのこと。

記事執筆:memn0ck

