カシオ計算機は、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新作「BGD-10K」を5月17日に発売する。価格は9,900円。「BABY-G」の新作「BGD-10K」が登場。チャームとしても使える2WAY仕様が特徴腕時計としてだけでなく、チャームとしても使える2WAYの着せ替えギミックが特徴。ベゼルとバンドを取り外し、付属の専用ホルダーに本体をセットすれば、バッグやベルトに付けて楽しめるチャームに早変わりする。

今後、このような自分らしくアレンジできるアイテムを付属させたBABY-Gを「BABY-G+PLUS」(ベイビージープラス)として展開していくという。2024年はBABY-G 30周年の節目でもあり、サンリオの人気キャラクター「クロミ」が応援アンバサダーに就任する。BGD-10Kの購入特典として、「BABY-G+PLUS・クロミオリジナルカバー」を先着順で配布する。© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647957BGD-10Kのカラーバリエーションは、ブルー×パープル、ピンク×ホワイト、パープル×ピンク、ホワイト×イエローの4種類。流行のY2Kファッションに合うような、2000年前後のトレンドを思い起こさせるポップなカラーリングを採用した。サイズは縦42.8×横39.0×厚さ14.7mm、重さは約33g(バンド装着時)。防水性能は10気圧。電池寿命は約3年。主な機能として、ワールドタイム(世界30都市・29タイムゾーン)、ストップウオッチ、タイマー、アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間表示切替、残照機能付きLEDバックライトなどを備える。BGD-10K-2(ブルー×パープル)BGD-10K-4(ピンク×ホワイト)BGD-10K-6(パープル×ピンク)BGD-10K-7(ホワイト×イエロー)