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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年4月19日9時から4月22日23時59分まで｢AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク｣を開催中。

現在、驚異の軽さと小ささで寝ながらでも快適に使用できる「Soundcore Sleep A10」やAnker史上最強ノイキャンを搭載した「Soundcore Liberty 4 NC」など、Anker（アンカー）の完全ワイヤレスイヤホンが多数お買い得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年4月20日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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驚異の軽さと小ささで寝ながらでも快適に使用できる「Soundcore Sleep A10」が15%オフ！

Anker Soundcore Sleep A10 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大47時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時のモニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】 10,990円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker史上最強ノイキャンの「Soundcore Liberty 4 NC」など、ハイエンドシリーズもセール中！

Anker Soundcore Liberty 4 NC (Blueooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.0 / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大50時間再生 / ハイレゾ対応 / IPX4防水規格 / PSE技術基準適合】ブラック 10,990円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック 14,990円 （クーポンで1,500円オフ＋ポイント5倍） Amazonで購入する PR PR

ウルトラノイキャンかつ最大再生60時間の鬼コスパ新作イヤホン「Soundcore P40i」がポイント5倍

Anker Soundcore P40i (Blueooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック 7,990円 （ポイント5倍） Amazonで購入する PR PR

外出にも最適な耳を塞がないオープンイヤー型イヤホン「Soundcore AeroFit」がクーポン使用でお買い得！

Anker Soundcore AeroFit（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IPX7防水規格/ 最大42時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】ブラック 16,990円 （クーポンで1,700円オフ＋ポイント5倍） Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Sport X10（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン / 耳掛け / フック型 / 折りたたみ式 / アクティブノイズキャンセリング / 外音取り込み / 音声通話 / IPX7防水規格 / 最大32時間音楽再生 / 専用アプリ対応 / PSE技術基準適合】ブラック 8,490円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

「Soundcore Life P3」が28%オフなど、その他の定番イヤホンも軒並みセール中！

Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.2対応 / ワイヤレス充電対応/ウルトラノイズキャンセリング/外音取り込み / IPX5防水規格 / 最大50時間音楽再生 / ゲーミングモード/専用アプリ対応/通話ノイズリダクション/PSE技術基準適合】ブラック 6,490円 （28%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Liberty Neo 2（Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン/ワイヤレス充電対応 / IPX7防水規格 / 最大40時間音楽再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ブラック 4,790円 （20%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Life Note 3S（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン/インナーイヤー / IPX4防水規格 / 最大35時間音楽再生 / ワイヤレス充電/専用アプリ対応/PSE技術基準適合】オフホワイト 5,940円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Life P2i（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.2対応 / IPX5防水規格 / 最大28時間音楽再生】ホワイト 3,290円 （23%オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞Ankerのオーディオ機器、ロボット掃除機などがお買い得

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

｢AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク｣は、4月22日23時59分まで開催中！

Image/Source:AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク