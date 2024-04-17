伊藤美来、『声優ラジオのウラオモテ』オープニング主題歌「Now On Air」配信＆MVを4/24に公開
2024年5月1日にリリースされる伊藤美来の12thシングルから「Now On Air」を4月24日からの先行配信する。そして同日の21時からは、伊藤美来 Official Music Channelにてミュージックビデオがプレミア公開される。
本楽曲は、現在放送中のTVアニメ『声優ラジオのウラオモテ』のオープニング主題歌として、本作のメインヒロイン「歌種やすみ（佐藤由美子）」を務める声優 伊藤美来が担当している。
そして、CD発売日となる5月1日(水)はリリースを記念して、Xのオフィシャルアカウントでのスペース配信も決定。伊藤美来のXアカウントでのスペース配信は初となる。
配信情報
4月24日21:00より
伊藤美来 / Now On Air(TVアニメ「声優ラジオのウラオモテ」オープニング主題歌)
URL：https://www.youtube.com/watch?v=5E70MnuPAt0
「Now On Air」発売記念スペース
5月1日 20時よりXのスペース配信
伊藤美来 公式info
https://twitter.com/InfoItomiku
リリース情報
▲【DVD付き限定盤（CD+DVD）】
▲【通常盤（CD）】
【発売日】2024/5/1(水)
【DVD付き限定盤（CD+DVD）】2,090円（税抜1,900円） COZC-2085〜6
「Now On Air」Music Video、メイキングを収録したDVDを同梱
【通常盤（CD）】1,430円（税抜1,300円） COCC-18200
【収録内容】
■CD
01. Now On Air（TVアニメ『声優ラジオのウラオモテ』オープニング・テーマ）
作詞：つむぎしゃち 作曲：夢見クジラ 編曲：大沢圭一、夢見クジラ
02. らびちゅ
作詞・作曲：佐野仁美 編曲：田中竜夫
03. Now On Air（off vocal ver.）
04. らびちゅ（off vocal ver.）
■DVD
01. Now On Air MV
02. メイキング映像
ライブ・イベント情報
【名古屋公演】
日時：2024年6月23日 （日） OPEN 17:30/START 18:30
会場：愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
【仙台公演】
日時：2024年6月29日 （土） OPEN 17:00/START 18:00
会場：宮城・東京エレクトロンホール宮城
【大阪公演】
日時：2024年7月13日 （土） OPEN 17:00/START 18:00
会場：大阪・NHK大阪ホール
【東京公演】
2024年7月15日 （月） OPEN 17:00/START 18:00
会場：東京・立川ステージガーデン
詳細：https://ito-miku-live.com/
関連リンク◆伊藤美来 日本コロムビア特設サイト