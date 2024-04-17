「Now On Air」Music Video プレミア公開4月24日21:00より伊藤美来 / Now On Air(TVアニメ「声優ラジオのウラオモテ」オープニング主題歌)URL：https://www.youtube.com/watch?v=5E70MnuPAt0「Now On Air」発売記念スペース5月1日 20時よりXのスペース配信伊藤美来 公式infohttps://twitter.com/InfoItomiku

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伊藤美来 12thシングル「Now On Air」【発売日】2024/5/1(水)【DVD付き限定盤（CD+DVD）】2,090円（税抜1,900円） COZC-2085〜6「Now On Air」Music Video、メイキングを収録したDVDを同梱【通常盤（CD）】1,430円（税抜1,300円） COCC-18200【収録内容】■CD01. Now On Air（TVアニメ『声優ラジオのウラオモテ』オープニング・テーマ）作詞：つむぎしゃち 作曲：夢見クジラ 編曲：大沢圭一、夢見クジラ02. らびちゅ作詞・作曲：佐野仁美 編曲：田中竜夫03. Now On Air（off vocal ver.）04. らびちゅ（off vocal ver.）■DVD01. Now On Air MV02. メイキング映像