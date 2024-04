2024年5月1日にリリースされる伊藤美来の12thシングルから「Now On Air」を4月24日からの先行配信する。そして同日の21時からは、伊藤美来 Official Music Channelにてミュージックビデオがプレミア公開される。本楽曲は、現在放送中のTVアニメ『声優ラジオのウラオモテ』のオープニング主題歌として、本作のメインヒロイン「歌種やすみ(佐藤由美子)」を務める声優 伊藤美来が担当している。

「Now On Air」Music Video プレミア公開4月24日21:00より伊藤美来 / Now On Air(TVアニメ「声優ラジオのウラオモテ」オープニング主題歌)URL:https://www.youtube.com/watch?v=5E70MnuPAt0「Now On Air」発売記念スペース5月1日 20時よりXのスペース配信伊藤美来 公式infohttps://twitter.com/InfoItomiku

リリース情報





▲【DVD付き限定盤(CD+DVD)】 ▲【DVD付き限定盤(CD+DVD)】



▲【通常盤(CD)】 ▲【通常盤(CD)】

伊藤美来 12thシングル「Now On Air」【発売日】2024/5/1(水)【DVD付き限定盤(CD+DVD)】2,090円(税抜1,900円) COZC-2085〜6「Now On Air」Music Video、メイキングを収録したDVDを同梱【通常盤(CD)】1,430円(税抜1,300円) COCC-18200【収録内容】■CD01. Now On Air(TVアニメ『声優ラジオのウラオモテ』オープニング・テーマ)作詞:つむぎしゃち 作曲:夢見クジラ 編曲:大沢圭一、夢見クジラ02. らびちゅ作詞・作曲:佐野仁美 編曲:田中竜夫03. Now On Air(off vocal ver.)04. らびちゅ(off vocal ver.)■DVD01. Now On Air MV02. メイキング映像