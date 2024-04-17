2024年5月1日にリリースされる伊藤美来の12thシングルから「Now On Air」を4月24日からの先行配信する。そして同日の21時からは、伊藤美来 Official Music Channelにてミュージックビデオがプレミア公開される。

本楽曲は、現在放送中のTVアニメ『声優ラジオのウラオモテ』のオープニング主題歌として、本作のメインヒロイン「歌種やすみ（佐藤由美子）」を務める声優 伊藤美来が担当している。

MVも、伊藤美来2ndシングル「Shocking Blue」から継続して監督を務めている大久保拓朗が手掛けた。『声優ラジオのウラオモテ』の作中同様、彼女の声優としての活動をドキュメンタリータッチに仕上げており、3日間にも及ぶ撮影でレコーディング、アー写/ジャケ写撮影、YouTubeLIVE配信、アフレコスタジオなど、声優としての仕事のウラを垣間見ることのできるミュージックビデオとなっている。

そして、CD発売日となる5月1日(水)はリリースを記念して、Xのオフィシャルアカウントでのスペース配信も決定。伊藤美来のXアカウントでのスペース配信は初となる。

配信情報

「Now On Air」Music Video プレミア公開
4月24日21:00より
伊藤美来 / Now On Air(TVアニメ「声優ラジオのウラオモテ」オープニング主題歌)
URL：https://www.youtube.com/watch?v=5E70MnuPAt0

「Now On Air」発売記念スペース
5月1日 20時よりXのスペース配信
伊藤美来 公式info
https://twitter.com/InfoItomiku

リリース情報

伊藤美来 12thシングル「Now On Air」

▲【DVD付き限定盤（CD+DVD）】


▲【通常盤（CD）】

【発売日】2024/5/1(水)
【DVD付き限定盤（CD+DVD）】2,090円（税抜1,900円）　COZC-2085〜6
「Now On Air」Music Video、メイキングを収録したDVDを同梱
【通常盤（CD）】1,430円（税抜1,300円）　COCC-18200
【収録内容】
■CD
01. Now On Air（TVアニメ『声優ラジオのウラオモテ』オープニング・テーマ）
作詞：つむぎしゃち　作曲：夢見クジラ　編曲：大沢圭一、夢見クジラ
02. らびちゅ
作詞・作曲：佐野仁美　編曲：田中竜夫
03. Now On Air（off vocal ver.）
04. らびちゅ（off vocal ver.）
■DVD
01. Now On Air MV
02. メイキング映像

ライブ・イベント情報

＜伊藤美来 Live Tour 2024 "from now on"＞
【名古屋公演】
日時：2024年6月23日 （日） 　OPEN 17:30/START 18:30
会場：愛知・愛知県芸術劇場　大ホール　

【仙台公演】
日時：2024年6月29日 （土） OPEN 17:00/START 18:00
会場：宮城・東京エレクトロンホール宮城

【大阪公演】
日時：2024年7月13日 （土）　OPEN 17:00/START 18:00
会場：大阪・NHK大阪ホール

【東京公演】
2024年7月15日 （月）　OPEN 17:00/START 18:00
会場：東京・立川ステージガーデン

詳細：https://ito-miku-live.com/