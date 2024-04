クリスピー・クリーム・ドーナツに、これからの季節にぴったりな冷たい炭酸ドリンクが期間限定で登場!

ハワイのリゾート感を味わうトロピカルソーダ「ジェリー in ソーダ リリコイ&パイナップル」と「ジェリー in ソーダ グァバ&ピーチ」が販売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「ジェリー in ソーダ リリコイ&パイナップル/ジェリー in ソーダ グァバ&ピーチ」

販売予定期間:2024年4月24日(水)〜9月上旬

価格:テイクアウト 604円(税込)/イートイン 616円(税込)

ジェリー×フルーツソーダの組み合わせで毎年人気を博している、サマーシーズン限定のクリスピー・クリーム・ドーナツの定番ドリンク「ジェリー in ソーダ」

2024年は、ハワイのプールサイドで楽しむドリンクをイメージした2種が登場します。

ドリンクにはリリコイ、パイナップル、グァバなど、夏にピッタリなトロピカルフルーツをベースにしたソーダに、レモン果汁入りのジェリーをプラス。

ジェリーのチュルルンとした食感とシュワッとした炭酸が、暑くなるこれからの季節にぴったりな一杯です☆

ジェリー in ソーダ リリコイ&パイナップル

ハワイを代表するパッションフルーツ「リリコイ」を使った「ジェリー in ソーダ リリコイ&パイナップル」

リリコイの果汁入りシロップと、「パイナップル」の果肉入りピューレを合わせた甘酸っぱいソーダドリンクです。

南国フルーツの味わいの中に、レモンジェリーのスッキリとした酸味を加えた、爽やかなテイストに仕上げられています。

ジェリー in ソーダ グァバ&ピーチ

南国で栽培されるフルーツ「グァバ」の華やかな味わいをベースに、夏の人気フルーツ「ピーチ」のソースを合わせた「ジェリー in ソーダ グァバ&ピーチ」

グァバとピーチのまろやかな甘さに、レモンジェリーで軽い酸味が加えられています。

ピンクカラーがキレイなシュワシュワドリンクと共に、チュルンとしたジェリーが口の中に飛び込むジューシーな味わいが楽しめる炭酸ドリンクです。

プールサイドで楽しむドリンクをイメージした、ハワイのリゾート感を味わうトロピカルソーダ。

クリスピー・クリーム・ドーナツの「ジェリー in ソーダ リリコイ&パイナップル」「ジェリー in ソーダ グァバ&ピーチ」は、2024年4月24日より販売開始です☆

