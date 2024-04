MIYAVIが、アルバムリリースを記念した東名阪ツアー<MIYAVI “Lost In Love” Japan Tour 2024>を開催することが決定した。3年ぶりのアルバムが2部作『Lost In Love, Found In Pain』としてリリースされることが発表され、その前編となる『Lost In Love』は先日4月3日に日本限定先行という形で、いち早くフィジカル形態のみでリリースされたばかり。そのアルバムのリリースを記念した東名阪ツアーが開催される。

<MIYAVI "Lost In Love" Japan Tour 2024>

2024年

6月1日(土) 東京・Spotify O-EAST

6月15日(土) 名古屋・ボトムライン

6月27日(木) 大阪・BIGCAT

『Lost In Love』

2024年4月3日(水) リリース

※日本限定先行CDリリース

・初回限定盤 LAMR-35030 (CD+アートピース)

6,600円(10%税込)/6,000円(税抜)

・通常盤 LAMR-5030 (CDのみ)

3,190円(10%税込)/2,900円(税抜)



【CD購入先リンク】

https://lnk.to/LAMR-5030



収録楽曲

1. Intro

2. Broken Fantasy

3. Eat Eat Eat

4. We Stay Up All Night (La Da Da Da)

5. Real Monster

6. Mirror Mirror

7. Dancing With The Dark

8. Tragedy Of Us

9. Last Breath

「Running In My Head」

2024年5月8日(水) リリース



1. Running In My Head

2. Life Is Not That Long

6月に東京・Spotify O-EAST、名古屋・ボトムライン、大阪・BIGCAT、全3都市3会場で開催。詳細は追ってオフィシャルサイトにて発表される。さらに、『コードギアス 奪還のロゼ』オープニング主題歌への起用が発表されている「Running In My Head」のジャケットも解禁された。今回のジャケットは描き下ろしのイラストで、主人公・ロゼが作品でも印象的に登場するポージングで描かれ、ギアスマークも象徴的にあしらったイラストになっている。(c)SUNRISE/PROJECT G-ROZE Character Design(c)2006-2024 CLAMP・ST