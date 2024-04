ベクホ＆BIGONE、5月8日に初のコラボ曲「LOVE OR DIE」をリリース！制作過程も公開（動画あり）

ベクホ(NU'EST)とラッパーBIGONEが、コラボシングルをリリースする。それぞれの公式SNSには15日、シングル「LOVE OR DIE」のポスターイメージが公開された。ブラックとレッドのコントラストでタイトル「LOVE OR DIE」を際立たせたポスターは、ベクホとBIGONEの出会いを象徴しているかのようだ。異なるテイストの音楽シーンで活躍してきた2人が織りなす相乗効果にも、期待が集まる。

ベクホはこれまで「エレベーター」「What are we(Feat.パク・ジウォン of fromis_9)」などを通じてセクシーコンセプトを披露し、“成熟した男性”のアイコンとして知名度を高めた。BIGONEは「Pop Punk(feat.Dive、VICTON出身ド・ハンセ)」「COLORFUL ZEBRA」など、堂々としたメッセージ性を掲げる楽曲で“自由な青春”の代名詞として知られている。本来であれば交わることのない2人のアーティストが実現したコラボレーションには、早くも大きな関心が寄せられている。2人のコラボレーションシングル「LOVE OR DIE」は、5月8日午後6時にリリース予定。ベクホの公式YouTubeチャンネルには現在、気になる制作過程も公開中。