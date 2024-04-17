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01. ¥Ï¥¸¥Þ¥ê¥Î¥¦¥¿ (ALICE IN MENSWEAR)
02. TRUTH IN THE STORMY GARDEN (MASCHERA)
03. PiLL¡âGRiMM (ALICE IN MENSWEAR)
04. PARADIGM SHIFT (S.Q.F)
-MC-
05. [e¡Çkou] (MASCHERA)
06. SUPER FLOWER (S.Q.F)
07. THE WORLD IS YOURS (ALICE IN MENSWEAR)
-SE-
08. ABYSS (MASCHERA)
09. Lost Child (ALICE IN MENSWEAR)
10. Dragonheads Snaketails (MASCHERA)
11. Still I Love You (MASCHERA)
-MC-
12. D.D.HEAVEN (S.Q.F)
13. ROUND & ROUND (S.Q.F)
14. Pre-TEA PARTY (ALICE IN MENSWEAR)
15. ALFHEIM (ALICE IN MENSWEAR)
encore
16. EXCORE (ALICE IN MENSWEAR)
17. ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼ (S.Q.F)
-MC-
18. orbital (MASCHERA)
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open16:30 / start17:00
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B-£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+DVDÈ× \9,000(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¤¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+DVDÈ×+CD \12,000(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¥¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+Blu-rayÈ× \10,500(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+Blu-rayÈ×+CD \13,500(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿+DVDÈ×+CD \16,000(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿+Blu-rayÈ×+CD \17,500(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
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